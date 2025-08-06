С 1 по 3 августа в Сингапуре состоялся V Чемпионат мира по пляжному самбо. В соревнованиях приняли участие сильнейшие спортсмены из 20 стран мира, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба Национальной гвардии МВД РК

Казахстан на престижном турнире достойно представил военнослужащий воинской части 5451 Национальной гвардии МВД Республики Казахстан рядовой Болат Сапар, завоевавший бронзовую медаль.

Состязания проходили на специализированных спортивных пляжных площадках. По итогам чемпионата первое место заняла команда ФИАС 1, второе — сборная Грузии, а бронзу разделили спортсмены из Румынии и Казахстана.

– Для меня большая честь представлять Казахстан и Национальную гвардию на соревнованиях мирового уровня. Каждый поединок проходил в напряжённой борьбе, и я рад, что смог принести своей стране медаль, – поделился впечатлениями Болат Сапар.