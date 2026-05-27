Плей-офф набирает обороты
Аскар Султан
В чемпионате Казахстана по футзалу наступила пора решающих сражений. Грандиозное регулярное первенство, державшее болельщиков в напряжении на протяжении сорока четырех туров, официально завершилось. По итогам затяжного и изнурительного гладкого чемпионата заслуженную победу отпраздновал «Семей», продемонстрировавший стабильную и мощную игру. Однако золотые медали регулярки – это лишь прелюдия к главному футзальному пиршеству года. Согласно регламенту, восемь лучших клубов страны по итогам гладкого первенства вышли в стадию плей-офф, чтобы в очных битвах на выбывание разыграть звание абсолютного чемпиона.