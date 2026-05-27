Плей-офф набирает обороты

Статьи,Спорт
Аскар Султан

В чемпионате Казахстана по футзалу наступила пора решающих сражений. Грандиозное регулярное первенство, державшее болельщиков в напряжении на протяжении сорока четырех туров, официально завершилось. По итогам затяжного и изнурительного гладкого чемпионата заслуженную победу отпраздновал «Семей», продемонстрировавший стабильную и мощную игру. Однако золотые медали регулярки – это лишь прелюдия к главному футзальному пиршеству года. Согласно регламенту, восемь лучших клубов страны по итогам гладкого первенства вышли в стадию плей-офф, чтобы в очных битвах на выбывание разыграть звание абсолютного чемпиона.

фото МФК «Семей»

Главный триумфатор регулярного чемпионата «Семей» в своей четвертьфинальной серии (матчи проводятся до трех побед одной из команд) против столичной «Астаны» подтвердил статус безоговорочного лидера. В первом домашнем матче семейчане победили со счетом 5:2, а во втором поединке в столице и вовсе камня на камне не оставили от обороны соперника, разгромив астанинцев со счетом 8:2. Третья встреча, вновь прошедшая на паркете в Семее, превратилась в очередное голевое шоу и завершилась уверенной победой хозяев – 8:3. Таким образом, «Семей» закрыл серию в трех матчах с сухим счетом 3:0 и первым гарантировал себе путевку в полуфинал.

Не испытал серьезных проблем и алматинский «Кайрат». Многократный чемпион страны уверенно разобрался с уральским «Байтереком». Стартовую игру дома алматинцы выиграли на классе со счетом 6:1. Затем серия переехала в Уральск, где в тяжелом гостевом поединке южане сломили сопротивление соперника – 4:2. Вернувшись в родные стены, «Кайрат» устроил уральцам горячий прием, зафиксировав на табло убедительные 7:3 и закрыв серию со счетом 3-0. С аналогичным сухим результатом триумфально завершил свой четвертьфинал «Атырау», которому противостоял крепкий рудненский «Аят». В первой домашней игре западноказахстанцы победили 3:1, во втором матче в Рудном атыраусцы в зубодробительной концовке вырвали гостевую победу – 4:3. А в третьей игре «Атырау» сыграл максимально строго в обороне, не позволив сопернику забить ни одного гола, и уверенно закрыл серию домашней победой со счетом 3:0.

Настоящая спортивная драма разыгралась в противостоянии «Актобе» и актауского «Каспия», превратившая эту пару в главное украшение четвертьфинала. В стартовом поединке в Актобе сильнее были хозяева – 4:2. Однако в ответном матче на паркете в Актау местный «Каспий» в безумном по накалу противостоянии сумел вернуть интригу, вырвав победу у актюбинцев в дополнительное время со счетом 6:5. После этого серия вновь переехала в Актобе, где хозяева площадки окончательно переломили ход противостояния. В третьей игре актюбинцы разгромили соперника со счетом 5:1, а на следующий день, в тяжелейшей борьбе вновь дожали неуступчивых гостей – 5:3. В итоге «Актобе» выиграл серию со счетом 3-1 и забрал последнюю путевку в полуфинал.

#Спорт #чемпионат #футзал

