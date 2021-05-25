Хан на белой кошме

Организация реконструкции исторических событий практикуется в музеях-заповедниках многих стран. Нап­ример, в России Государственный военно-исторический музей-заповедник «Бородино» совместно с Малоярославецким военно-историческим музеем демонстрирует Бородинское сражение 1812 года, Государственный военно-исторический и природный музей-заповедник «Куликово поле» – встречу в 1380 году войск Мамая и воинов князя Дмитрия Донского.

В Украине Государственный историко-культурный заповедник «Поле Полтавской битвы» традиционно показывает Полтавскую битву 1709 года, а в Чехии совместно с фондом «Курган мира» Исторический музей г. Славкове (Аустерлиц) ежегодно проводит реконструкцию Аустерлицкой битвы (1805).

Идею руководства Государственного историко-культурного музея-заповедника «Азрет Султан» восстановить церемонию поднятия хана на белой кошме поддержали артисты Туркестанского городского музыкально-драматического театра им. Р. Сейтметова, приу­рочив постановку к 30-летию Независимости страны.

Директор музея-заповедника «Азрет Султан» Нурболат Ахметжанов отмечает, что посетители мавзолея проявляют огромный интерес к историчес­ким событиям, которые разворачивались на протяжении веков в Туркестане. Они хотят узнать как можно больше о жизни выдающихся исторических деятелей, похороненных у стен мавзолея. И такие постановки позволяют перенестись во времени и почувст­вовать атмосферу той эпохи.

Восстановить события оказалось несложно, учитывая наличие исторических источников. Так, например, в рукописях известного ученого

А. И. Левшина читаем, что «в 1771 году в Туркестане состоя­лась церемония провозглашения Абылая казахским ханом и поднятия его на белой кошме. В ней приняли участие ханы и султаны, батыры Старшего, Среднего и Младшего жузов, избранные ташкентцы и туркестанцы. Эта церемония состоялась в мавзолее Ходжи Ахмета Яссауи. Там был прочитан Куран, собравшие­ся посадили Абылая на белую кошму, подняли его и провозгласили ханом трех жузов».

Личность Абылай-хана широко известна в народе, и историческая реконструкция будет способствовать формированию чувства патриотизма у подрас­тающего поколения, гордости за свою страну и ее историю.