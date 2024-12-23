Хирург сломал руку таксисту и был наказан в Павлодаре

Происшествия
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Венера Баталова
корреспондент

Уголовное дело рассмотрели по факту умышленного причинения вреда здоровью средней степени тяжести, передает Kazpravda.kz со ссылкой на irbistv.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В приговоре павлодарского городского суда указано, в мае 2024 года 50-летний павлодарец вместе с супругой возвращался домой с праздника. Сев в машину, стал указывать таксисту, как лучше проехать. Водитель слушать не стал, и из-за этого возник конфликт.

Обвиняемый ударил перевозчика по лицу в салоне авто. Потасовка продолжилась на улице и закончилась переломом руки у таксиста. При этом, медик потерпевшим считает себя, уверяя, что никого не бил, а вот ему сломали нос.

Учитывая собранные доказательства, суд пришел к выводу, что вина врача-хирурга доказана. А заявления о том, что он сам стал жертвой, лишь попытка уйти от ответственности. Ему назначили 300 часов общественных работ и обязали выплатить 50 тысяч тенге водителю в качестве возмещения морального вреда.

#нападение #Павлодар #таксист #врач

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