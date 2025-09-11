Владельцы хозяйства считают их перспективными, но при этом находятся в поиске сельхозкультур, которые лучше других пригодны для возделывания в непростых климатических условиях Центрального Казахстана.

– Выращивание чечевицы – новое для нас направление. Раньше мы ее не сеяли. Культура нам понравилась, считаем ее перс­пективной, – отметил заместитель директора крестьянского хозяйства «Yuger-2023» Михаил Волокушин. – При этом площади пшеницы не сокращаем. Она у нас в приоритете. Зерно отправляем на собственную мельницу, которая находится в Караганде, а полученную муку сбываем как на внутреннем рынке, так и экс­портируем в Кыргызстан.

Сейчас у механизаторов Карагандинского региона горячая пора: завершается уборка урожая. Все комбайны крестьянского хозяйства «Yuger-2023» находятся на полях. Старых советских машин среди них нет. Пшеницу молотят новенькие Acros и Essil, сошедшие со сборочных конвейеров на заводах в Костанае и Кокшетау. Объем бункера у каждой из таких уборочных машин – почти 10 тонн, а пропускная способность – не менее 12 кило зерна в секунду. Эту и другую сельскохозяйственную технику в крестьянском хозяйстве смогли купить благодаря программе льготного лизинга АО «КазАгроФинанс».

– Мы охотно пользуемся мерами господдержки. Благодаря программам компании «КазАгро­Финанс» нам удалось обновить практически весь машинно-трактроный парк – от посевных комплексов до агрегатов для обработки почвы, – сообщил заместитель директора КХ «Yuger-2023». – Мы приобрели около 30 полевых высокопроизводительных машин на общую сумму 2,4 миллиарда тенге. Условия лизинга нас вполне устраивают.

О льготном лизинге сельхозтехники главам фермерских и крестьянских хозяйств рассказали представители АО «КазАгро­Финанс», которые 5 сентября приезжали в Караганду. Встреча с ними прошла в офисе региональной палаты предпринимателей.

Здесь было озвучено, что на исполнение различных программ льготного лизинга тракторов и комбайнов в 2025 году выделена рекордная сумма – 250 млрд тенге. К слову, производители сельхозпродукции Карагандинской области уже успели оценить преимущества подобного финансирования. Они подали заявки на приобретение 997 единиц полевых машин стоимостью более 15 млрд тенге, около 800 заявок одобрено.

– Наибольший интерес аграрии проявляют к программе льготного лизинга сельхозтехники под пять процентов годовых, – отметил заместитель председателя правления АО «Каз­АгроФинанс» Еркебулан Жумжаев. – По ней уже профинансировано приобретение 742 единиц спецтехники на 10,5 миллиарда тенге. В чем преимущества этой программы?­ Во-первых, в низкой ставке вознаграждения, а, во-вторых, в отсрочке аванса до 1 декабря. Иными словами, фермер, получив комбайн летом или осенью, может собрать урожай, продать его и вырученными деньгами оплатить первоначальный взнос.

Еркебулан Жумжаев добавил, что в рамках программы льготного лизинга можно купить спецтехнику как отечественной сборки, так и импортную. Залог для этого не требуется. Главное, чтобы у субъекта АПК не было просрочек по кредитам и долгов по налогам.

Отметим, что АО «КазАгро­Финанс» делает свои программы более доступными для сельских механизаторов. В частности, недавно была внедрена новая услуга – рассмотрение онлайн-заявки на льготный лизинг сельхозтехники за пять минут.

Подать ее можно через сайт kaf.kz, приложив минимальный пакет документов. После отправки программа «подтягивает» необходимые справки из государственных баз, искусственный интеллект обрабатывает данные и выдает результат. После одобрения заявитель получает желанный трактор или комбайн в течение месяца.