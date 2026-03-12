Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Этот шаг призван заменить привычные, но морально устаревшие индустриальные сертификаты и сертификаты СТ-KZ цифровым прозрачным инструментом.

Долгое время сертификаты считались главным знаком качества и пропуском на рынок госзакупок. Предполагалось, что эти документы станут на­дежным заслоном против перепродажи импорта под видом отечественных товаров. Однако на практике система, опирающаяся­ на экс­пертные заключения, не всегда была безупречной.

Когда доступ к крупным заказам зависит от субъективного решения одного человека, система неизбежно становится уязвимой. Со временем в бизнес-сообщест­ве стали открыто говорить о случаях, когда получение нужного сертификата превращалось в коммерческую сделку.

К сожалению, такие несовершенства старой системы открывали дорогу компаниям-одно­дневкам, существующим лишь на бумаге. Не имея реальных цехов и штата сотрудников, подобные юридические лица пос­тавляли в Казахстан импорт­ную продукцию, выдавая ее за оте­чественную. В итоге налоговые и иные преференции от государства, а также победы в тендерах доставались не тем, кто реально инвестировал в станки, развивал технологии и создавал рабочие места.

Президент страны неоднократно отмечал, что государст­венная помощь – это инструмент развития реального сектора. Поэтому и поручил навести в системе сертификации порядок, чтобы бюджетные ресурсы и преференции доставались исключительно тем компаниям, которые реально соз­дают внутренний продукт.

Вот почему формирование Реестра казахстанских производителей стало одной из самых резонансных тем в деловых кругах республики, свидетельствующей о запросе бизнеса на прозрачность и острую необходимость наведения порядка в системе господдержки. Запуск этого механизма был продиктован потребностью защитить реальный индустриальный сектор от лжепроизводителей.

О том, как в государственной цифровой системе Реестра продвигается регистрация отечественных компаний, перед Премьер-министром регулярно отчитывалось ответственное за эту работу Министерство промышленности и строительства. По итогам расширенного заседания Правительства Олжас Бектенов поручил данному ведомству и Минфину совместно с НПП «Атамекен» завершить все процедуры регистрации и запустить Реестр казахстанских товаропроизводителей с 1 марта текущего года.

– Мы внедряем систему, которая в первую очередь направлена на дебюрократизацию. Предпринимателям больше не нужно обходить десятки инстанций, чтобы доказать свой статус. Государство не взимает плату за вход в реестр, сделав процесс регистрации полностью безвозмездным, что исключает финансовые барьеры для малого и среднего бизнеса. Хотя необходимая нормативно-правовая база была подготовлена еще в прошлом году, официальный запуск реестра состоялся 1 января 2026 года. Чтобы обеспечить преемст­венность бизнес-процессов и не блокировать работу добросовестных компаний, Правительство продлило действие сертификатов формы СТ-КЗ и индуст­риальных сертификатов сначала на месяц, а потом – до 1 марта, – пояснил министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев, отвечая на вопрос журналиста «Казправды» на брифинге.

В начале нынешнего года 1 924 владельца индустриальных сертификатов сначала автоматически попали в реестр, но им было дано время для того, чтобы пройти все процедуры, необходимые для официального включения в него, как того требует законодательство. И тут уже многое зависит от самих претендентов – у кого-то документы не в порядке, кто-то не успевает. Иными словами, процесс чистки рядов от лжепроизводителей продолжается.

Включение предприятий в реестр осуществляется на заявительной основе посредством электронной цифровой подписи в информационной системе e-ondiris.

На первом этапе осуществляется цифровая верификация (первичный отбор) компаний на наличие производственных признаков. Через интеграцию с государственными базами данных система автоматически проверяет­ показатели производственной деятельности заявителей (производственные адреса, оборудование, разрешительные документы, цепочки поставок, электронные счета-фактуры, таможенные данные). Не отвечающие критериям заявки отклоняются.

На втором этапе сотрудники отрас­левых госорганов проводят оценку производства на предмет выполнения технологических операций. В спорных ситуациях работа комиссии переносится на территорию предприятия.

На нынешнем этапе интеграция в реестр происходит через жесткие фильтры автоматизации. Далеко не все компании из почти двух тысяч предприятий, изначально включенных в сис­тему на основе старых данных, смогут вечно находиться в ней. Как уточнил министр, благодаря внедрению ежеквартального интеллектуального скоринга сомнительные структуры будут отсеиваться.

Теперь для верификации недос­таточно простого заявления: через электронную цифровую подпись компании обязаны честно предоставлять исчерпывающие данные, включая фото- и видеоотчеты, наглядно демонстрирующие наличие производственных циклов. Это сущест­венно сократит дис­танцию между государством и произ­водителем, убирая лишнее звено в виде платных посредников и консультантов.

Поддержка отечественной продукции в госзакупках – один из действенных механизмов, стимулирующих сегодня промышленность. Государство соз­дает условия, при которых реальные казахстанские производители получают прозрачный доступ к рынкам.

Реестр создавался в прямом взаимодействии с бизнесом, его мнение и практические замечания легли в основу архитектуры сервиса. И первые результаты совместной работы с НПП «Атамекен» уже демонстри­руют эффективность такого подхода. По словам Ерсайына Нагаспаева, 1 172 предприятия успешно подтвердили свою состоятельность как реальные производители переработанных товаров, в то время как более 870 компаний получили отказ.

– Причины отказов зачастую вскрывают попытки обмана: компании прикрепляют видеоматериалы, не имеющие отношения к их заявленному производству, а иногда и вовсе посторонний контент. Это подтверж­дает тот факт, что в бизнес-среде есть юридичес­кие лица, которые просто не могут или не хотят доказывать свою принадлежность к казах­станскому производству, – сказал глава МПС.

Как констатировалось в официаль­ном ответе НПП «Атамекен» на запрос нашей редакции, «в процессе подачи и сопровож­дения заявок на включение товаров в реестр возникают отдельные техничес­кие и сис­темные сложности, влияющие на корректность заполнения заявок, загрузку и отображение сведений, а также на сроки их рассмот­рения». Нацпалата уточнила, что ее сот­рудники совместно с госорганами и разработчиками системы ежедневно сопровож­дают предпринимателей: подключены все региональные палаты, проводится разъяс­нительная работа, оперативно собираются и отрабатываются проблемные кейсы.

Более того, НПП «Атамекен» предлагает пересмотреть действую­щий расчет доли казах­станского содержания в рамках Реестра казахстанских товаропроизводителей, поскольку расчет в текущей редакции, считают­ эксперты НПП, не обеспечивает дос­тижение целей по развитию производства с высокой долей локализации, использованию отечественного сырья, технологий и кадров.

Таким образом, функционал реес­тра и нормативной базы продолжает совершенствоваться­ благодаря постоян­ному дея­тельному взаимодействию Министерства промышленности и строительства и НПП «Атамекен».

Очистка рынка от фиктивных произ­водителей является­ тяжелым, но неизбежным процессом, конечная цель которого – гарантировать, что каждый тенге государственной поддержки – от налоговых и таможенных преференций до приоритетного доступа к закупкам – дос­танется тем, кто действительно создает добавленную стоимость на территории Казахстана.