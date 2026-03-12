В республике внедряется Реестр казахстанских товаропроизводителей
Этот шаг призван заменить привычные, но морально устаревшие индустриальные сертификаты и сертификаты СТ-KZ цифровым прозрачным инструментом.
Долгое время сертификаты считались главным знаком качества и пропуском на рынок госзакупок. Предполагалось, что эти документы станут надежным заслоном против перепродажи импорта под видом отечественных товаров. Однако на практике система, опирающаяся на экспертные заключения, не всегда была безупречной.
Когда доступ к крупным заказам зависит от субъективного решения одного человека, система неизбежно становится уязвимой. Со временем в бизнес-сообществе стали открыто говорить о случаях, когда получение нужного сертификата превращалось в коммерческую сделку.
К сожалению, такие несовершенства старой системы открывали дорогу компаниям-однодневкам, существующим лишь на бумаге. Не имея реальных цехов и штата сотрудников, подобные юридические лица поставляли в Казахстан импортную продукцию, выдавая ее за отечественную. В итоге налоговые и иные преференции от государства, а также победы в тендерах доставались не тем, кто реально инвестировал в станки, развивал технологии и создавал рабочие места.
Президент страны неоднократно отмечал, что государственная помощь – это инструмент развития реального сектора. Поэтому и поручил навести в системе сертификации порядок, чтобы бюджетные ресурсы и преференции доставались исключительно тем компаниям, которые реально создают внутренний продукт.
Вот почему формирование Реестра казахстанских производителей стало одной из самых резонансных тем в деловых кругах республики, свидетельствующей о запросе бизнеса на прозрачность и острую необходимость наведения порядка в системе господдержки. Запуск этого механизма был продиктован потребностью защитить реальный индустриальный сектор от лжепроизводителей.
О том, как в государственной цифровой системе Реестра продвигается регистрация отечественных компаний, перед Премьер-министром регулярно отчитывалось ответственное за эту работу Министерство промышленности и строительства. По итогам расширенного заседания Правительства Олжас Бектенов поручил данному ведомству и Минфину совместно с НПП «Атамекен» завершить все процедуры регистрации и запустить Реестр казахстанских товаропроизводителей с 1 марта текущего года.
– Мы внедряем систему, которая в первую очередь направлена на дебюрократизацию. Предпринимателям больше не нужно обходить десятки инстанций, чтобы доказать свой статус. Государство не взимает плату за вход в реестр, сделав процесс регистрации полностью безвозмездным, что исключает финансовые барьеры для малого и среднего бизнеса. Хотя необходимая нормативно-правовая база была подготовлена еще в прошлом году, официальный запуск реестра состоялся 1 января 2026 года. Чтобы обеспечить преемственность бизнес-процессов и не блокировать работу добросовестных компаний, Правительство продлило действие сертификатов формы СТ-КЗ и индустриальных сертификатов сначала на месяц, а потом – до 1 марта, – пояснил министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев, отвечая на вопрос журналиста «Казправды» на брифинге.
В начале нынешнего года 1 924 владельца индустриальных сертификатов сначала автоматически попали в реестр, но им было дано время для того, чтобы пройти все процедуры, необходимые для официального включения в него, как того требует законодательство. И тут уже многое зависит от самих претендентов – у кого-то документы не в порядке, кто-то не успевает. Иными словами, процесс чистки рядов от лжепроизводителей продолжается.
Включение предприятий в реестр осуществляется на заявительной основе посредством электронной цифровой подписи в информационной системе e-ondiris.
На первом этапе осуществляется цифровая верификация (первичный отбор) компаний на наличие производственных признаков. Через интеграцию с государственными базами данных система автоматически проверяет показатели производственной деятельности заявителей (производственные адреса, оборудование, разрешительные документы, цепочки поставок, электронные счета-фактуры, таможенные данные). Не отвечающие критериям заявки отклоняются.
На втором этапе сотрудники отраслевых госорганов проводят оценку производства на предмет выполнения технологических операций. В спорных ситуациях работа комиссии переносится на территорию предприятия.
На нынешнем этапе интеграция в реестр происходит через жесткие фильтры автоматизации. Далеко не все компании из почти двух тысяч предприятий, изначально включенных в систему на основе старых данных, смогут вечно находиться в ней. Как уточнил министр, благодаря внедрению ежеквартального интеллектуального скоринга сомнительные структуры будут отсеиваться.
Теперь для верификации недостаточно простого заявления: через электронную цифровую подпись компании обязаны честно предоставлять исчерпывающие данные, включая фото- и видеоотчеты, наглядно демонстрирующие наличие производственных циклов. Это существенно сократит дистанцию между государством и производителем, убирая лишнее звено в виде платных посредников и консультантов.
Поддержка отечественной продукции в госзакупках – один из действенных механизмов, стимулирующих сегодня промышленность. Государство создает условия, при которых реальные казахстанские производители получают прозрачный доступ к рынкам.
Реестр создавался в прямом взаимодействии с бизнесом, его мнение и практические замечания легли в основу архитектуры сервиса. И первые результаты совместной работы с НПП «Атамекен» уже демонстрируют эффективность такого подхода. По словам Ерсайына Нагаспаева, 1 172 предприятия успешно подтвердили свою состоятельность как реальные производители переработанных товаров, в то время как более 870 компаний получили отказ.
– Причины отказов зачастую вскрывают попытки обмана: компании прикрепляют видеоматериалы, не имеющие отношения к их заявленному производству, а иногда и вовсе посторонний контент. Это подтверждает тот факт, что в бизнес-среде есть юридические лица, которые просто не могут или не хотят доказывать свою принадлежность к казахстанскому производству, – сказал глава МПС.
Как констатировалось в официальном ответе НПП «Атамекен» на запрос нашей редакции, «в процессе подачи и сопровождения заявок на включение товаров в реестр возникают отдельные технические и системные сложности, влияющие на корректность заполнения заявок, загрузку и отображение сведений, а также на сроки их рассмотрения». Нацпалата уточнила, что ее сотрудники совместно с госорганами и разработчиками системы ежедневно сопровождают предпринимателей: подключены все региональные палаты, проводится разъяснительная работа, оперативно собираются и отрабатываются проблемные кейсы.
Более того, НПП «Атамекен» предлагает пересмотреть действующий расчет доли казахстанского содержания в рамках Реестра казахстанских товаропроизводителей, поскольку расчет в текущей редакции, считают эксперты НПП, не обеспечивает достижение целей по развитию производства с высокой долей локализации, использованию отечественного сырья, технологий и кадров.
Таким образом, функционал реестра и нормативной базы продолжает совершенствоваться благодаря постоянному деятельному взаимодействию Министерства промышленности и строительства и НПП «Атамекен».
Очистка рынка от фиктивных производителей является тяжелым, но неизбежным процессом, конечная цель которого – гарантировать, что каждый тенге государственной поддержки – от налоговых и таможенных преференций до приоритетного доступа к закупкам – достанется тем, кто действительно создает добавленную стоимость на территории Казахстана.