​Хоть трава не расти

Так, по его словам, только за прошедшие сутки, 7 октября, в 4 регионах страны были зарегистрированы факты загорания сухостоя.

Сначала сигнал поступил из Караганды, где произошло загорание на территории дачных обществ «Мир» и «Луч». Горел хозяйственный мусор, деревянные заборы, сухая трава и 45 дачных участков на общей площади 20 га. Пожар ликвидировали, жертв и пострадавших нет. Причина пожара – неосторожное обращение с огнем.

Другой факт зафиксировали в поселке Желаево (город Уральск, ЗКО). Здесь произошло загорание сухой травы с переходом на лес­ной массив в поселке Айтиева Теректинского района и поселке Жайык-2 района «Байтерек». Огнем уничтожены 31 участок и хозяйственные постройки. Ориентировочная площадь пожара – 17 га.

Немногим позже загорание сухостоя, кустарников и лесного массива пришлось на участок в том же районе «Байтерек», в 21 км от поселка Озерный. Силами местных исполнительных органов здесь было эвакуировано 30 человек из поселка Шолпан в поселок Рубежка. Пожар ликвидирован, его ориентировочная площадь составила 150 га.

Горел сухостой и в селе Наурызбай-батыра Бурабайского района Акмолинской области в районе озера Мезгильсор. По предварительной версии, пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем.

А вот в Боранском сельском округе Курчумского района ВКО причина возгорания пока не установлена. Хотя здесь сгорело почти 22 тонны заготовленного сена.

Вместе с тем в КЧС отмечают, что в борьбе с природными пожарами комитет выступает скорее координатором проводимой работы. Согласно Закону «О граж­данской защите» обязанность по тушению степных пожаров возложена на местные исполнительные органы, а лесных – на акиматы и Комитет лесного хозяйства.

Но для снижения риска возникновения природных пожаров МВД совместно с МСХ утвержден соответствующий республиканский план. В целях недопущения и снижения риска возникновения природных пожаров центральными и местными исполнительными органами проводится комплекс превентивных мер. Так, для своевременного обнаружения очагов возгорания лесов и степей осуществляются авиационные патрулирования, а также дистанционное зондирование Земли. Проведены работы по очистке от сухой растительности и горючего мусора в 3 777 населенных пунктах, созданы 21 482 км минерализованных полос.

В лесостепных массивах и мес­тах отдыха проведено 5 920 совместных рейдов. По их результатам к административной ответственности привлечено 803 лица за несанкционированные отжиги, неконтролируемый пал сухой травы на сельскохозяйственных полях, сжигание стерни и другие нарушения правил пожарной безо­пасности (наложено штрафов на сумму более 4,1 млн тенге).

Одна из основных причин увеличения природных пожаров, считают спасатели, – погодные условия, выразившиеся в дефиците осадков и повышении среднесуточной температуры на плюс 10–15 градусов Цельсия в сравнении с 2018 годом.

– Учитывая причины и последствия пожаров в жилом секторе прошлых лет, заблаговременно, 15 мая 2019 года, был утвержден План профилактики, в котором пересмотрены подходы к профилактической работе в части вовлечения всех заинтересованных служб акиматов и неправительственного сектора по проведению адресной пожарно-профилактической работы в жилых домах, – говорит Барат Дузакбаев. – Так, с начала первого этапа (с августа месяца) совместно с представителями органов социальной защиты, образования, здравоохранения и неправительственных организаций, проведены подворовые обходы в 217 655 частных жилых домах, охвачено профилактикой 463 505 человек.

К слову, в осмотренных домах было выявлено 66 096 нарушений требований пожарной безо­пасности, то есть в каждом 3-м доме! Больше половины из них приходится на нарушения, связанные с эксплуатацией элект­ротехнических сетей и элект­рооборудования, сообщают в пресс-службе ведомства.