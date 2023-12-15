Художник из города на Иртыше

Семью Белослюдовых в Семипалатинске знал каждый. Четыре брата были яркими талантливыми личностями, принявшими активное участие в жизни города на Иртыше. Они изучали историю края, коллекционировали предметы быта, картины, фольклор. На свои средства в 1906 году организовали музей.

Николай, Виктор и Алексей работали учителями. Федор служил старшим уездным гидротехником. Профессиональное художественное образование получил Виктор. Ему было суждено стать первым профессиональным художником в Семипалатинске.

Долгие годы сведения о нем искала сотрудник музея имени семьи Невзоровых Ильвира Халитова. Итогом кропотливой работы стал художественный проект – выставка и книга, которые вызвали неподдельный интерес у горожан.

– Виктор Николаевич Белослюдов родился в 1883 году. После окончания гимназии в Семипалатинске он учился в Императорском Строгановском Цент­ральном художественно-промышленном училище в Москве. Во время учебы Виктор Николаевич принимал участие в росписи Чудова монастыря. За летние работы, которые он ежегодно выдвигал на конкурсы, каждый раз удостаивался похвальных листов или денежных наград, – рассказывает Ильвира Халитова.

Виктор Белослюдов занимался и организацией выставок, которые проходили в Семипалатинске еще в начале ХХ века. Сохранились каталоги, составленные Виктором Белослюдовым за 1909 и 1913 годы, сегодня они являются ценными экспонатами историко-краеведческого музея нашего города.

– Благодаря записям Виктора Белослюдова нам впервые стали известны имена художников, которые жили и работали в Семипалатинске в конце XIX – начале XX века, – рассказывает Ильвира Халитова. – Он организовывал выставки не только местных мастеров, но и приглашал художников из России. В выставке 1913 года, проходившей в здании общественной библиотеки Семипалатинска, наряду с местными художниками участвовали мастера из Омска, Казани, Красноярска, Саратова, Москвы, Санкт-Петербурга, Томска. Тогда экспонировалось 166 работ. Некоторые рисунки Виктора Белослюдова хранятся в областном историко-краеведческом музее. Известно, что в краевом музее Владивостока находятся несколько его живописных произведений. Пейзажи наполнены светом, в них много воздуха и свободы, все убедительно и жизненно. На одной из картин он изображает родной дом в Семипалатинске, который находился по улице Достоевского, 110, где и располагался музей братьев Белослюдовых. В произведениях из коллекции краевого музея Владивостока Виктору Белослюдову удалось передать светоносность, эмоциональность в природе – настолько великолепное чувство композиции у художника.

Краеведческое дело

Братьям Белослюдовым принадлежит большая заслуга в развитии краеведения и музейного дела на востоке Казахстана. Архивные материалы, литературные источники, рассказы родственников и старожилов помогли Ильвире Халитовой восстановить ненаписанные биографии талантливых людей.

Родились они в Семипалатинске в семье небогатого чиновника из сибирских казаков. Отец Николай Константинович умер, когда дети были еще маленькими. Но мать Варвара Васильевна сумела не только воспитать, но и дать им образование.

Наиболее даровитыми из братьев были Алексей и Виктор. Будучи гимназистом, Алексей любил ходить в Семипалатинский историко-краеведческий музей, помогал оформлять экспозиции, разбираться в фондах. Уже тогда его заинтересовала история родного края. Он старался не пропустить ни одной лекции, доклада и сообщения, которые организовывались Семипалатинским подотделом Западно-Сибирского отдела Русского географического общества. Он познакомился с краеведом Борисом Георгиевичем Герасимовым, который поддержал в нем зарождающуюся любовь к истории родного края, приобщил к краеведческой работе.

Слушание лекций, прочитанных известными путешественниками и исследователями Сибири, Алтая и Казахстана Василием Сапожниковым, Александром Седельниковым, Григорием Потаниным и другими выдающимися учеными, определило весь жизненный путь Алексея Белослюдова. Он полностью отдается любимой работе – краеведению. Совместно со своими братьями в 1906 году создает домашний музей, который был известен в Семипалатинске как музей братьев Белослюдовых. Алексей Николаевич и Виктор Николаевич с большим упорством, трудолюбием и умением собирают коллекции, изучают и сортируют их по отделам. В окрестнос­тях Семипалатинска ими было сделано много археологических находок: ковшей, сосудов, наконечников стрел, ножей, кинжалов, украшений, старинных монет. Чтобы собрать новые материалы для областного и домашнего музеев, они совершают поездки по юго-западному Алтаю – территория нынешней Восточно-Казахстанской области. В 1909 году они собирают этнографический материал в районе Зайсана, а в 1910 году Алексей Николаевич принимает участие в составе археологической экспедиции в окрестностях Усть-Каменогорска. На левом берегу Иртыша, в урочищах Кзыл-Тал и Кара-Узек, экспедиция раскопала ряд древних захоронений, нашла останки человека и костяки лошадей, горшочек с интересным орнаментом и каменную бабу с кувшином в руках. В урочище Сары-Булак, в восьми верстах от Семипалатинского пикета, экспедиция обнаружила изображения разных животных, высеченные на утесах у речки Бердыбейки. Эти находки свидетельст­вовали о довольно высоком уровне развития племен, населявших край в далекие времена, давали новые сведения об их культуре, быте, промыслах, занятиях, орудиях труда, об окружающем животном мире.

Дом Белослюдовых в Семипалатинске на улице Достоевского, 110. Здесь же располагался музей

В июне 1912 года Виктор и Алексей Белослюдовы совершили поездку в Томск, Москву, Петербург, Харьков и другие города России, где познакомились с ведением музейного дела, чтобы усовершенствовать его в Семипалатинске.

А летом следующего года братья совершили экспедицию по Усть-Каменогорскому и Зайсанскому уездам. Во время этой поездки Виктор Николаевич сделал зарисовки о селе Убинском, Гусиной пристани, памятниках архитектуры, украшениях и орнаментах на различных изделиях, подсвечниках, ларцах, шкатулках, казахской арбе, табуне лошадей, сделал пейзажные наброски. А Алексей Николаевич занимался сбором не только зоологического, но и исторического, этнографического и археологического материала.

В результате многолетнего труда в музее братьев Белослюдовых были созданы отделы геологии и минералогии, палеонтологии и антропологии, доисторической археологии, старинных вещей – рисунки, книги, рукописи, отделы нумизматики, этнографии, а также картинная галерея. Особенно были богатыми отделы доисторической археологии и нумизматики: в первом насчитывалось свыше 600 предметов, во втором – более тысячи золотых, серебряных и медных монет. Хорошо был представлен в музее отдел этнографии, где имелись костюмы и предметы оби­хода казахов, русских и татар. Не менее богатыми были и другие отделы. Всего в музее братьев Белослюдовых было свыше четырех тысяч предметов. Он пользовался большой популярностью среди населения. На первой Западно-Сибирской выставке краеведческий музей братьев Белослюдовых был награжден Малой серебряной медалью.

Много сил, знаний и энергии отдавали Алексей и Виктор Белослюдовы становлению областного историко-крае­ведческого музея в Семипалатинс­ке. Они часто выступали с лекциями, сообщениями и докладами перед населением Восточного Казахстана. Алексей Николаевич выступал с лекциями: «Из жизни Бухтарминского края», «О жизни и деятельности замечательного казахского ученого и просветителя Чокана Валиханова», «О киргизской поэзии» и другими. А Виктор Николаевич делал доклады на темы: «О русском искусстве», «Очерк по истории русской архитектуры», «О судоходстве на Иртыше».

История в рисунках

Каждый, кто бывает в Москве, стремится попасть в Государственный художественный музей русского и советского изобразительного искусства – всемирно известную Третьяковскую галерею. С трепетным волнением в ожидании встречи с прекрасными творениями рук человеческих каждый подходит к сокровищнице изобразительного искусства – и первое, что бросается в глаза, это увеличенное изображение васнецовского «Георгия Победоносца», украшающее фронтон над главным входом Третьяковской галереи. Но мало кто из казахстанцев знает о том, что над этим увеличением работал Виктор Николае­вич Белослюдов. Еще в школе у него стали проявляться наклонности к рисованию. Нередко он часами проводил время с альбомом на берегах Иртыша: у заводей, поросших камышом, у зарослей тальника и тополей, у избушки бакенщика или на большом зеленом лугу, где только выросли стога свежескошенного сена. Так в альбоме появлялся рисунок за рисунком. Вслед за ними последовали этюды, выполненные маслом. В них уже чувствовалась своеобразная манера исполнения. И учителя Семипалатинской мужской гимназии настойчиво стали советовать Виктору Белослюдову поступить в художественное училище. Мать и братья тоже единогласно решили – нужно ехать в Москву.

В 1899 году Виктор Белослюдов с тремя рублями едет в Строгановское училище, где на его способности к живописи обратили внимание известные художники – Сергей Иванов, Николай Андреев, Константин Первухин, критик Сергей Голоушев.

Во время учебы в Москве Белослюдов часто бедствовал. Известный русский художник и скульптор Николай Андреев, высоко ценя самобытное дарование Белослюдова и желая поддержать его материально, предложил ему принять участие в увеличении рисунка русского художника-передвижника Васнецова «Георгий Победоносец» для украшения входа Третьяковской галереи. Виктор Николаевич с удовольствием принял это предложение и со свойственным ему старанием выполнял работу, вкладывая в нее всю душу. Георгий Победоносец был высечен по увеличению, выполненному Белослюдовым.

По дневникам Виктора Белослюдова, которые он вел почти до последних дней своей жизни, можно проследить круг его интересов и образ жизни, взгляды и увлечения, участие в выставках, материальное положение. Во время учебы в Моск­ве, несмотря на бедность и отсутствие свободных денег, он, экономя на питании, приобретает учебник французского языка, покупает собрания сочинений Пушкина, Лермонтова и произведения других классиков русской литературы, книги по искусству и зодчеству, бумагу, ватман, тетради, альбомы, карандаши, акварельные краски, кисти и другие необходимые предметы для рисования. Все свободное время он проводит за рисованием, чтением книг, посещением театров, бродит по памятным местам Москвы. То и дело в его дневниках встречаются записи о том, что он посетил собор Василия Блаженного, Казанский и Успенский соборы, побывал у памятников Пушкину, Гоголю, посетил политехнический музей, где «слушал народные песни и былины, собранные недавно в некоторых губерниях», слушал «Снегурочку», «Евгения Онегина» и другие оперы.

Картина Виктора Белослюдова, созданная во время путешествия по Рудному Алтаю

Материалы для своих рисунков он черпал из жизни казахского народа. Особой похвалы были удостоены его рисунки «Семипалатинск», «Юрта», «Казашка», «Верблюд», «Казахи с кумысом», «Казахское семейство», «Крестьянская мельница», «Пароход «Федор». Часть из них сохранилась в Центральной библиотеке Академии наук Казахской ССР.

В 1906 году молодой живописец возвращается в Семипалатинск и сразу же отправляется с мольбертом в путешест­вие по Рудному Алтаю, чтобы перенести на свои полотна величественную красоту Алтайских гор, голубую лазурь зеркальных озер с сочно-зелеными берегами, буйство студеных порожистых рек, загадочное молчание тайги, кержацкие села со своеобразной архитектурой жилых построек, казахские кочевья. После длительного общения с природой он возвратился из путешествия с набросками картин и богатыми впечатлениями. Этой поездке по Рудному Алтаю обязаны рож­дением более десятка картин, выполненных акварелью, маслом, карандашом, проникнутых подкупающей непосредственностью, свежестью восприятия мира.

Вновь созданные и написанные ранее полотна послужили основой для создания в домашнем музее братьев Белослюдовых картинной галереи, которая стала пополняться за счет произведений сибирских художников, старинных картин, а также за счет обмена с видными художниками России.

Картины Виктора Белослюдова все чаще демонстрируются на выставках сибирских художников в Томске, Омске, Иркутске, а также Семипалатинске, прелестью красок и талантливым исполнением привлекают внимание любителей живописи. Он был непременным участником всех выставок картин, скульптур и произведений прикладного искусства, организуемых Обществом любителей художеств в городе Томске с 1910 года. На первой выставке, в которой приняли участие 46 авторов, Виктор Белослюдов выставил 16 картин и этюдов, получивших высокую оценку общественности и сибирской печати. Лестно отзывалась печать и о последую­щих экспозициях художника.

Газета «Жизнь Алтая» опубликовала отзыв на картины Виктора Белослюдова, представленные на выставке в Томске в 1916 году: «Нельзя не отметить этюдов В. Н. Белослюдова. Его дарование, безусловно, растет, и в нынешнем году вещи этого художника – большинство акварели – украшают выставку. Пейзажи Белослюдова своей чистотой тона ласкают глаз – есть на чем отдохнуть; пышная природа манит, зовет куда-то. Интересны иллюстрации к киргизским сказкам».

Работая учителем рисования, Виктор Николаевич всей душой старался привить своим ученикам интерес к живописи. И это ему удавалось. Рисунки его воспитанников экспонировались в Омс­ке на 1-й Западно-Сибирской выставке и не прошли незамеченными, в отчетах о выставке они получили лестную оценку.

Дети любили своего учителя не только за его доброту, отзывчивость и преданность искусству, но и за то, что он, несмотря на свою большую занятость, часто совершал с ними походы по родному краю, учил в обыкновенном видеть красоту, вводил в мир прекрасного. Такие поездки благотворно действовали на них, несли в себе заряд бодрости и уверенности в грядущем дне.