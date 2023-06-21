И джаз, и в пляс!

В Восточно-Казахстанской области на горном перевале с видом на дорожные серпантины появилось… пианино
В Усть-Каменогорске силовики задержали собравшиеся для разбирательств преступные группировки
Несколько раз переносился ввод в эксплуатацию автотрассы Атырау – Астрахань, реконструкция которой ведется уже четыре года
Озеро против козыря
Без дорог, воды и газа
Казахстан – Германия: партнерство, проверенное временем
Творцы сенсации
БАКАД запустили в Алматинской области
Вот уже несколько дней вся страна переживает трагедию, развернувшуюся в области Абай. Огонь не намерен отступать, борьбу с ним продолжают вести пожарные расчеты, военные и добровольцы
Строить себе дом заставлял начальник подчиненных в Кызылординской области
Майор полиции поставил на поток сбор денег с нарушителей административного законодательства
Ситуация с пожаром в Абайской области на 14 июня
Миллиарды тенге за последнее десятилетие направлялись на приведение в порядок водохозяйственных объектов юга республики, но вода так и не доходит до землепользователей
Версии масштабного пожара в резервате "Семей орманы" озвучила Генпрокуратура
Более 3 500 тонн воды сбросили военные летчики на горящий лес в Абайской области
Священный город Туркестан готовится к проведению третьего Национального курултая. Это значимое для страны событие станет своеобразным проявлением «степной демократии» в современном толковании
Выплаты детям из Нацфонда: кому, сколько, когда
Лесной пожар в Абайской области локализован
Во избежание повторения трагедии, случившейся в области Абай, решением местных органов власти введен запрет на пребывание физических лиц и автомобилей в лесах других регионов страны в период высокой пожарной опасности
Назначен новый аким города Курчатов
Полицейские Северо-Казахстанской области обнаружили мясо марала в багажнике остановленного ими автомобиля
ВИЧ выявили у трех пациентов больницы в Алматы
Генпрокуратура ответила на вопрос о статусе Ильина, Сулейменовой и Уранхаева в деле о пожаре в Абайской области
Ногаев провел экстренное совещание по пожару на скважине в Мангистау
Сотрудников Центра медицины катастроф отличают высокая готовность и самоотверженность
Руководство компании подозревают в незаконной добыче нефти в Актюбинской области
«Казахское кино нуждается в демонополизации финансирования»
Архив Президента РК готовит многотомный сборник, в котором будут опубликованы документы, касающиеся репрессий 1920–1950 годов
Более 109 млн тенге потрачено на установку девяти детских площадок в Семее, но ни одна из них не отвечает требованиям безопасности
Почти треть пассажиров общественного транспорта в Астане не оплачивает проезд
Более 124 миллионов тенге ущерба и 600 пострадавших – таков итог работы проекта MetaGo в Жезказгане
800 долларов выманил за поездку у иностранных туристов таксист в Алматы
Роль истории в жизни общества
Активисты из ОО «Тіршілік» Егиндыкольского района, более десяти лет испытывающего острую нехватку воды, готовы добиваться официального объявления режима ЧС
Эффект разорвавшейся бомбы произвел депутатский запрос Ермурата Бапи
"Отец насиловал своих дочерей" – расследование по заявлению начала полиция в Алматинской области
В изнасиловании несовершеннолетней подозревают жителя Арыси
Казахстанская школьница придумала новую математическую таблицу
"Блогер" организовала сеть "элитных эскортниц" в Алматы – видео
В Казахстане объявлен траур из-за трагедии в Абайской области
Мажилисмены завалили руководство компании «АрселорМиттал Темиртау» неудобными вопросами
Задержаны сотрудники управления специализированной службы охраны – ДП Актюбинской области
Найдены тела пропавших лесников в Абайской области
Забронировать VIP-госномер на авто стало легче казахстанцам
Почти три года назад они уехали из столицы в село, сделав осознанный шаг к свободной и экологичной жизни во благо всем