И джаз, и в пляс!

Необычный и интересный концерт подготовили музыканты оркестра Театра «Астана Балет». Со сцены прозвучали яркие джазовые и современные инструментальные хиты в оригинальной интерпретации, подарившей всемирно известным композициям новую жизнь, а зрителям – возможность открыть неизведанные грани любимой музыки.

Молодой оркестр театра уже известен эталонным исполнением знаменитых классических произведений. Благодаря творческому поиску и современной обработке музыкального материала коллектив предлагает слушателям разные форматы концертов. Музыканты всегда открыты для экспериментов, они сотрудничали со многими исполнителями и играли музыку разных направлений.

– В каждый концерт мы вкладываем смысл, идею, ценнос­ти и стараемся донести их до зрителя. Например, исполняя классическую музыку, работаем над составлением номеров и сценария так, чтобы как можно больше людей полюбили ее с самого первого прослушивания. В этот раз мы решили порадовать публику шоу-программой, которая подарит настроение сезона отпусков, каникул и теплых летних вечеров, – рассказала о деталях менеджер оркестра Айжан Хайдар.

В программе вечера прозвучали «New York, New York» Джона Кандера, «Призрак оперы» Эндрю Ллойда Веббера, Сюи­та для флейты и джаз-трио фортепиано Клода Боллинга, «B Rossette» Ким Су Джин, популярная «Tico Tico» Зекиньи де Абреу…

Порадовали публику и множеством разножанровых номеров в оригинальной обработке от артистов оркестра. К примеру, уникальную аранжировку специально для этой программы сделала концертмейстер группы гобоев Томирис Еркинбек, а одну из песен группы «Coldplay» для скрипок, альтов и барабанщиков аранжировала Айжан Хайдар.

Вишенкой на торте, причем грандиозной и в прямом смыс­ле слова огненной, стало шоу барабанщиков – музыканты играли горящими палочками! Публика замерла в восторге, и артисты исполняли произведение в полной тишине, оттого звук получился еще более насыщенным.

Для тех, кто далек от классической музыки, симфонический оркестр – нечто недосягаемое и зачастую непонятное. Шоу «NON classica» разрушила этот стереотип: концерт был спланирован таким образом, чтобы каждый слушатель смог погрузиться в прекрасный мир музыки, зарядиться энергетикой артистов, окунуться в водоворот эмоций и «почувствовать» звук. Все удалось. Зал то и дело взрывался аплодисментами, а под конец программы зрители и вовсе не смогли усидеть на месте и пустились в пляс.