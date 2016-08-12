​И пахари, и воины

Не боюсь сказать: «Молодцы, астраханцы!» Действительно, юбилей села на Ишиме стал ярким праздником, благодарностью всем поколениям, живущим на этой земле. Отметили широко, лихо, ведь само степное раздолье отзывается в сердцах здешнего люда неистовой любовью к тем, кто превратил здешние нивы в щедрые поля хлеба. Кормящие ныне не только нас, казахстанцев, но и далекие страны. Сразу же замечу, что здешнее зерно уверенно занимает многие рынки. Праздник показал душевную нерасторжимость современников с прошлыми пахарскими поколениями.

Сама природа своими бесконечными дождями промыла до идеальной чистоты улицы и площади, прогенералила до лоска дворовые площадки. Усыпало палисадники астрами и хризантемами. Синяя гладь Ишима во многих местах застелилась кувшинками, лотосами, лилиями. К празднику села приурочили и другое событие – 80-летие образования района и проведение летней областной спартакиады «Ақ бидай». Ни одному фотолюбителю невозможно было запечатлеть всю красоту торжества. Пришлось на помощь запускать беспилотники, передававшие своим электронным глазом картины народного ликования.

В качестве дорогого сувенира раздавался только изданный альбом «У берегов Ишима», на котором без писательских изысков и украшательства отражены практически все вехи судьбы этого села: и все людские тяготы, и житейские радости. Старенькие поблекшие фото, лаконичные, короткие откровенные ветеранские воспоминания пробуждают у человека, перелистывающего страницы альбома, картины прошлого, желание пристальнее вглядеться в лица астраханцев, как бы соединяя годы минувшие с будущими.

Кто же они были – первые облюбовавшие эту степную глубинку? Несомненно, по характеру своему они были смельчаками и яростными мечтателями. Приобрести землю, не довольствоваться клочком и маяться в тесноте. Они не пугались ни далей, ни расстояний. В Омске сохранился документ, датированный 1895 годом, – это чертеж переселенческого участка с такой характеристикой: «Надел села Астраханское расположен в ровной, степной, безлесной местности по течению реки Ишим. Почва черноземная мощностью 80 вершков. Мест, удобных для пашества, достаточно. Сенокосы расположены по берегам Ишима. Население астраханское занимается в основном скотоводством. Водою участок обеспечен, имеется незаросшая старица р. Ишима и пресные колодцы. Преобладают дома деревянные, саманные, дерновые…»

Первыми причалили к этой ковыльной пристани переселенцы из Астраханской губернии, и сейчас здесь живут их потомки: Косивцевы, Забудько, Колесниковы. В конце XIX века сюда прибыли из Саратовской губернии Могильные, Мирошниченко, Кравчуки, Перуновы. Не побоялись бездорожья и проторили сюда свои колеи полтавчане и черниговцы, харьковчане. Вольная земля стала для всех зовущим маяком, выражаясь по-теперешнему. Существует музей села, где собрана утварь: чугунки, маслобойки, прялки, вплоть до колес телег, на которых преодолены тысячи верст под палящим солнцем пахарями будущих колхозных полей.

Воспоминания, воспоминания. В 1899 году в селе действовала школа из трех отделений с 36 учениками. Учительницей была Софья Михайловна Чинцова, окончившая курсы учителей начальных классов в Атбасаре. Сама школа и учеба содержались за счет общественных средств. В 1903 году школа заимела собственное здание. В 1907-м учителем в ней работал Иван Семенович Ерошенко. Сельчане тянулись не только к земле-кормилице, но и к знаниям, к свету культуры, сохраняя духовную святость, обычаи тех губерний, откуда они переселились. Счастья и беды, радости и печали сплачивали сельчан, все верили в спокойное благополучие будущего. Дружно, если не сказать, с энтузиазмом, в селе прошла коллективизация, и нарастал пыл социалистического труда. Что ни год, тяжелел хлебный пирог, и многие пахари были удостоены звания «Ударник», наград и получали поздравления кремлевских наркомов. Но мирная жизнь была вероломно нарушена жестоким врагом. На второй день объявления войны на мирные дворы астраханцев посыпались повестки. Стать защитниками своего села и великой Родины считалось делом чести и священного долга. На фронт уходили отцы, их крепкие сыновья, отправлялись на фронт девчонки, их заявления нельзя перечитывать без слез.

Нынешнее поколение астраханцев гордится славой своих дедов и отцов. В центре села возвышается стела памяти и на трех плитах высечены имена ушедших в бессмертие. Над мемориалом синь неба с плывущими белоснежными облаками. И оживающие тени пышных березовых крон как бы говорят: «Никто перед Летой не вечен, но Вечное есть на земле». Вчитываюсь в имена погибших на плитах и сразу нахожу фамилии основателей села: Могильный И. И., Могильный М. Е., Могильный И. С., Могильный И. А. Один из солдатских подвигов Матвея Могильного записан на свитке истории Великой Отечест­венной вой­ны особой строкой. Полк, в котором он служил, вырывался из кольца окружения, под нещадным огнем воин-астраханец сохранил знамя полка, благодаря чему это воинское соединение сохранилось до конца войны. Не вернулись домой Холенский И. Е., Холенский С. М., Холенский Л. Г., Холенский Ф. П., Холенский Ф. С. Практичес­ки в каждом втором дворе поя­вились вдовы и сироты. Много слез пролито в этом селе по поводу погибших отцов и сыновей, братьев. Среди них фамилии: Падалко, Кравченко, Перуновы, Косовицкие, Бахаревы. Сбережены многие фронтовые письма-треугольнички с последними завещаниями: сохраните нашу родную Астраханку, нашу любовь, не дайте ей погаснуть в своих сердцах!

Самая красивая улица в Астраханке в честь великого подвига названа Победой. Она выглядит сплошной тополиной аллеей, в ней как бы продолжает жить душа невернувшихся земляков. Мне почему-то понравился двор дома 67 Владимира Ивановича и Валентины Васильевны Диденко. Каждый клочок приусадебной земли заняли цветы и огородная зелень. Я не раз испытывал прелести садоводства. Но ни разу не встречал на подворье сразу несколько сортов вишен, среди которых размером «бычий глаз», такие мясистые и ароматные.

Оказалось, что хозяин в свое время служил в Монголии, для которой советские ученые-ботаники специально вывели устойчивый сорт и к жаре, и к морозам. Вернувшись в Астраханку, Владимир Иванович развел на своем подворье не только эту удивительную вишню, но и редкий сорт золотистой сливы, сладчайшую грушу, и яблони нынче усыпаны плодами всех оттенков, хорошо прижился и виноград. Щедрые хозяева часто угощают гостей вином своего изготовления. И хозяин при этом, наливая вино, непременно произносит такой тост: «Выпьем за труд! Горячее дело в нашей семье, наша радость и гордость».

Старинное село молодеет посадками новых аллей и скверов. В честь 25-летия Независимости страны депутаты маслихата высадили десятки пушистых сосен. Саженцы они приобрели за свои деньги. А территория агротехнического лицея сейчас выглядит настоящей малой Тимирязевской академией, в которой аульные дети получают практические уроки величия природы. Сама Астраханка и ее окрестности выглядят сплошным зеленым простором: всюду обилие цветов и первое позолото, напоминающее о приближении осени.

Люди поняли и убедились, что нужно лучше использовать нашу степь для масштабного развития животноводства.

– Столица рядом, рукой подать. Печальный сброс поголовья, который произошел в первые годы жизни республики, отразился на всех сторонах нашего бытия. В нашем районе в свое время выпускался лучший сыр «Целинный», и сливочное масло соперничало по качеству с вологодским и барабенским сортами. На Новочеркасском молзаводе проводились мастер-классы по сыроварению. Старые специалис­ты знают толк в переработке молочного сырья. Мы сейчас ускоренно готовим молодежь для работы в новом формате – фермеров, индивидуальных предпринимателей, всем открыта дорога в сферу сельского труда. Завезены тысячи животных мирового класса, задействованы уже три фермы-репродуктора. Новые откормочные площадки. Создана специализированная молочная ферма. Все это новые рабочие места. Приход молодежи в наши села – для нас первостепенная задача. Проблемы развития села – забота каждого астраханца. Мы бережно сохраняем традиции и золотой опыт ушедшего недавно в мир иной первоцелинника, Героя Социалистического Труда Владимира Авраамовича Дитюка, – рассказывал нам нынешний аким района Талгат Ерсеитов. Его будни заполнены ожиданием и нового богатого урожая, ведь хлеб – основа благополучия любой семьи, проживающей в районе.

Со 120-летием села и 80-летием Астраханского района своих земляков поздра­вил аким области Сергей Кулагин:

– Я сам вырос на этой земле, прокладывал здесь первые целинные борозды. По сей день моя мама Анна Егоровна проживает в Петровке, и никакими калачами ее не заманишь ни в Кокшетау, ни в столицу. Мы, ее дети, никогда не были баловнями. Мама пережила горькое лихолетье войны, испытала все страдания, потому низко кланяюсь не только ей, но и всем мамам и детям войны. Убежден, что нынешняя молодежь района сохранит святость истории этой земли. Слава пахарю астраханской нивы!

В юбилейных торжествах приняли участие тысячи сельчан, гости из соседних районов и прибывшие из столицы. Массовые гуляния продолжались 2 дня. Торжество превратилось в праздник цветов, улыбок, сердечных песен о родных просторах. Над Ишимом расцвели огни фейерверка. В самой природе отразились отблески и красота, и благополучная будущность астраханцев.

Мирного неба и счастья тебе, Астраханка!