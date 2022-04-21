И у нас бывают чудеса

Лет двадцать назад, открывая для себя Турцию, умилялись и восхищались мы тамошним отношением к деревьям: застройщики бережно обходили стволы и ветви «зеленых друзей», проделывая в перекрытиях и стенах отельных построек отверстия. Каждая сосна была заботливо пронумерована и снабжена табличкой. А в молодой столице в те годы шла активная «точечная» застройка «правобережья», и частенько появлялись свежие пеньки перед очередным строящимся ресторанчиком. Но теперь и до нас «дошел прогресс»? По крайней мере, есть пример – на улице Абая!