​И ущемляют, и препятствуют

Как сообщил председатель совета по защите прав предпринимателей и противодействию коррупции при РПП «Атамекен» по Актюбинской области Есимхан Курмангазинов, число заявлений со стороны представителей бизнеса с просьбой оградить их от произвола и незаконных дейст­вий со стороны зарвавшихся чиновников не уменьшается.

Статистика такова: с начала года 20,6% обращений приходится на дейст­вия должностных лиц, 15% касаются конфликт­ных ситуаций, связанных с земельными отношениями, по 13% – с налоговыми коллизиями, фактами несоблюдения санитарно-эпидемиологического законодательства.

Немало возникает недоразумений и по другим воп­росам. В общей сложности из 92 поступивших обращений экспертами правового блока РПП облас­ти удалось отстоять законные имущественные права 52 предпринимателей на общую сумму 3,162 млрд тенге!

Стоит отметить, что на рассмот­рение совета было вынесено более десятка весьма серьезных проблем, восемь из которых решены положительно. В свою очередь по нарушениям прав бизнеса советом инициированы предложения о привлечении трех долж­ностных лиц к ответственности, из них на двоих наложены дисциплинарные взыскания.

В текущем году эксперты палаты приняли участие в 30 судебных заседаниях. Из них по 10 гражданским делам решения вынесены в пользу предпринимателей благодаря поддерж­ке РПП. В настоящее время по четырем граж­данским делам идут судебные разбирательства, по остальным шестнадцати решения вынесены в пользу госорганов.

Что касается работы кабинета медиации, то с начала года им проведено пять примирительных процедур. Две из них – досудебные медиа­тивные соглашения и три – принятые в ходе судебных разбирательств. Так, благодаря содействию медиаторов было положительно разрешено обращение ТОО «Жана-Турмыс» по урегулированию спора в рамках договорных отношений с ТОО «Кредитное товарищество «Умит». На момент рассмот­рения обращения одного товарищества с ограниченной ответственнос­тью исковое заявление другого ТОО уже находилось в суде. В связи с этим экспертами палаты оперативно были извещены стороны о проведении медиативной работы на площадке палаты предпринимателей. По результатам переговоров стороны пришли к обоюдному решению, составлено медиативное соглашение. В его рамках судом вынесено определение об оставлении без рассмотрения искового заявления. Таким образом, защищены имущественные права предпринимателя на сумму 32 млн тенге благодаря примирению сторон и отмене определения суда о наложении ареста.

Совсем недавно экспертами палаты взято на конт­роль еще одно громкое дело: индивидуальный предприниматель получила отказ от городской СПК в праве аренды земли, хотя на руках имела соответствующее решение акима Актобе о выделении участка под строи­тельство бизнес-объекта.

Индивидуальный предприниматель Санбаева С. просит содействия в получении от СПК мотивированного ответа в час­ти отказа в предоставлении земельного участка, а также разрешить вопрос по возврату затраченных финансовых средств. Данное обращение вынесено на рассмот­рение членов совета по защите прав предпринимателей и противодействию коррупции. По информации заместителя директора РПП Руслана Куйшинова, эксперты палаты надеются на урегулирование данного воп­роса без доведения до очередной судебной тяжбы с помощью проведения переговоров медиативным путем.