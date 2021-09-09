​И ущемляют, и препятствуют

Как сообщил председатель совета по защите прав предпринимателей и противодействию коррупции при РПП «Атамекен» по Актюбинской области Есимхан Курмангазинов, число заявлений со стороны представителей бизнеса с просьбой оградить их от произвола и незаконных действий со стороны зарвавшихся чиновников не уменьшается.
Статистика такова: с начала года 20,6% обращений приходится на действия должностных лиц, 15% касаются конфликтных ситуаций, связанных с земельными отношениями, по 13% – с налоговыми коллизиями, фактами несоблюдения санитарно-эпидемиологического законодательства.
Немало возникает недоразумений и по другим вопросам. В общей сложности из 92 поступивших обращений экспертами правового блока РПП области удалось отстоять законные имущественные права 52 предпринимателей на общую сумму 3,162 млрд тенге!
Стоит отметить, что на рассмотрение совета было вынесено более десятка весьма серьезных проблем, восемь из которых решены положительно. В свою очередь по нарушениям прав бизнеса советом инициированы предложения о привлечении трех должностных лиц к ответственности, из них на двоих наложены дисциплинарные взыскания.
В текущем году эксперты палаты приняли участие в 30 судебных заседаниях. Из них по 10 гражданским делам решения вынесены в пользу предпринимателей благодаря поддержке РПП. В настоящее время по четырем гражданским делам идут судебные разбирательства, по остальным шестнадцати решения вынесены в пользу госорганов.
Что касается работы кабинета медиации, то с начала года им проведено пять примирительных процедур. Две из них – досудебные медиативные соглашения и три – принятые в ходе судебных разбирательств. Так, благодаря содействию медиаторов было положительно разрешено обращение ТОО «Жана-Турмыс» по урегулированию спора в рамках договорных отношений с ТОО «Кредитное товарищество «Умит». На момент рассмотрения обращения одного товарищества с ограниченной ответственностью исковое заявление другого ТОО уже находилось в суде. В связи с этим экспертами палаты оперативно были извещены стороны о проведении медиативной работы на площадке палаты предпринимателей. По результатам переговоров стороны пришли к обоюдному решению, составлено медиативное соглашение. В его рамках судом вынесено определение об оставлении без рассмотрения искового заявления. Таким образом, защищены имущественные права предпринимателя на сумму 32 млн тенге благодаря примирению сторон и отмене определения суда о наложении ареста.
Совсем недавно экспертами палаты взято на контроль еще одно громкое дело: индивидуальный предприниматель получила отказ от городской СПК в праве аренды земли, хотя на руках имела соответствующее решение акима Актобе о выделении участка под строительство бизнес-объекта.
Индивидуальный предприниматель Санбаева С. просит содействия в получении от СПК мотивированного ответа в части отказа в предоставлении земельного участка, а также разрешить вопрос по возврату затраченных финансовых средств. Данное обращение вынесено на рассмотрение членов совета по защите прав предпринимателей и противодействию коррупции. По информации заместителя директора РПП Руслана Куйшинова, эксперты палаты надеются на урегулирование данного вопроса без доведения до очередной судебной тяжбы с помощью проведения переговоров медиативным путем.