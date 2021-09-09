​И ущемляют, и препятствуют

Свежий выпуск
400
Жубаныш Байгуринов, Актюбинская область

Как сообщил председатель совета по защите прав предпринимателей и противодействию коррупции при РПП «Атамекен» по Актюбинской области Есимхан Курмангазинов, число заявлений со стороны представителей бизнеса с просьбой оградить их от произвола и незаконных дейст­вий со стороны зарвавшихся чиновников не уменьшается.

Статистика такова: с начала года 20,6% обращений приходится на дейст­вия должностных лиц, 15% касаются конфликт­ных ситуаций, связанных с земельными отношениями, по 13% – с налоговыми коллизиями, фактами несоблюдения санитарно-эпидемиологического законодательства.

Немало возникает недоразумений и по другим воп­росам. В общей сложности из 92 поступивших обращений экспертами правового блока РПП облас­ти удалось отстоять законные имущественные права 52 предпринимателей на общую сумму 3,162 млрд тенге!

Стоит отметить, что на рассмот­рение совета было вынесено более десятка весьма серьезных проблем, восемь из которых решены положительно. В свою очередь по нарушениям прав бизнеса советом инициированы предложения о привлечении трех долж­ностных лиц к ответственности, из них на двоих наложены дисциплинарные взыскания.

В текущем году эксперты палаты приняли участие в 30 судебных заседаниях. Из них по 10 гражданским делам решения вынесены в пользу предпринимателей благодаря поддерж­ке РПП. В настоящее время по четырем граж­данским делам идут судебные разбирательства, по остальным шестнадцати решения вынесены в пользу госорганов.

Что касается работы кабинета медиации, то с начала года им проведено пять примирительных процедур. Две из них – досудебные медиа­тивные соглашения и три – принятые в ходе судебных разбирательств. Так, благодаря содействию медиаторов было положительно разрешено обращение ТОО «Жана-Турмыс» по урегулированию спора в рамках договорных отношений с ТОО «Кредитное товарищество «Умит». На момент рассмот­рения обращения одного товарищества с ограниченной ответственнос­тью исковое заявление другого ТОО уже находилось в суде. В связи с этим экспертами палаты оперативно были извещены стороны о проведении медиативной работы на площадке палаты предпринимателей. По результатам переговоров стороны пришли к обоюдному решению, составлено медиативное соглашение. В его рамках судом вынесено определение об оставлении без рассмотрения искового заявления. Таким образом, защищены имущественные права предпринимателя на сумму 32 млн тенге благодаря примирению сторон и отмене определения суда о наложении ареста.

Совсем недавно экспертами палаты взято на конт­роль еще одно громкое дело: индивидуальный предприниматель получила отказ от городской СПК в праве аренды земли, хотя на руках имела соответствующее решение акима Актобе о выделении участка под строи­тельство бизнес-объекта.

Индивидуальный предприниматель Санбаева С. просит содействия в получении от СПК мотивированного ответа в час­ти отказа в предоставлении земельного участка, а также разрешить вопрос по возврату затраченных финансовых средств. Данное обращение вынесено на рассмот­рение членов совета по защите прав предпринимателей и противодействию коррупции. По информации заместителя директора РПП Руслана Куйшинова, эксперты палаты надеются на урегулирование данного воп­роса без доведения до очередной судебной тяжбы с помощью проведения переговоров медиативным путем. 

Популярное

Все
У жительницы Петропавловска Ольги Поповой неожиданно для нее самой завелся… второй муж
Общественнице из Алматинской области выписали штраф за... проведенный по ее инициативе мелкий ремонт уличной дороги
Двенадцать лет в местах лишения свободы проведет бывший капитан КНБ
Майора полиции Ержана Абдраманова наградили медалями Министерства по ЧС РК – «За спасение утопающего» и МВД РК – «За вклад в обеспечение правопорядка»
Впервые операцию по трансплантации сердца провели в Шымкенте
В Павлодаре троих рабочих ударило током во время обрезки деревьев. В результате двое парней попали в реанимацию
У «Байконурэнерго» – главного в городе работников космодрома поставщика тепла, электроэнергии и горячей воды – арестовали расчетные счета
Под «фанеру» можно петь, а про фанеру – только кричать!
Драку Бейбута Шуменова в ТРЦ Астаны прокомментировали в МВД
Снижение курса рубля может остро поставить вопрос о необходимости защиты внутреннего рынка Казахстана от потока дешевого импорта
Задал правовые рамки
«Арай» и Манхэттен – они, если честно…
Аким приходит вне очереди
У судов прибавится работы
«Марафон желаний» по новым правилам
Докторенок Алия
Дома высокого давления
Свыше 4,2 млрд тенге задолжали казахстанские предприятия своим работникам
По главной улице с оркестром
Распоряжение Главы государства
Сельчане Алматинской области протестуют против планируемого сноса их домов
Уже в августе жители городов Павлодарской области получат повышенные счета за коммунальные услуги
Мощный ураган сорвал крышу с торгового дома в Павлодаре: есть пострадавшие
Итак, Астане – 25! Прекрасный возраст, и не только для города
Единственная женщина, совершающая прыжки с десантным парашютом «Мальва», считает работу сбывшейся мечтой
Нашей Астане к дню рождения приготовили множество самых разных праздничных мероприятий
В праздничные дни в Астане традиционно проходят концерты, фестивали, встречи с писателями, художниками
Человеческие останки нашли при замене труб в Костанае
Зрелищное шоу дронов пройдёт в Астане
Закончился ремонт на МАЭК
25-летие Астаны отмечают сегодня в Казахстане
IACA: высокая оценка казахстанской модели судебного администрирования
Алихан Смаилов посетил завод "KPI Inc." в Атырау
Минсельхоз дал прогноз развития саранчовых по Казахстану на 2023 год
Какую ответственность должны нести медики за врачебные ошибки? Об этом мы поговорили с экспертами
В Восточном Казахстане локализовали пожар  в лесу на третьи сутки
Ануар Сулейменов назначен заместителем председателя комитета госдоходов
Лукашенко поздравил Назарбаева с днем рождения
Каныбек Жумашев стал председателем комитета среднего образования
"Это город больших возможностей": Токаев об Астане
Президент выразил соболезнования семье Димаша Кудайбергена
Мажилисмены завалили руководство компании «АрселорМиттал Темиртау» неудобными вопросами
Задержанного вице-министра нацэкономики Ильяса Усерова сняли с должности
В Восточном Казахстане отмечают острый голод на инженерные и рабочие кадры
Задержанный покончил с собой в полицейском авто в Алматы
БАКАД запустили в Алматинской области
Информацию о загадочной смерти 19-летней актюбинки прокомментировала полиция
Тарифы на коммунальные услуги в Карагандинской области выросли в среднем на 25%
Прививать правильную идеологию будущим полицейским должны правильные люди
Найдено тело пропавшего сотрудника лесхоза в Абайской области
Спецоперация по захвату напавшего на сотрудников ДКНБ мужчины  прошла в Шымкенте
Спасённый пожарными Астаны оленёнок нашёл приют (видео)
Двух иностранцев нашли убитыми в доме в Каскелене
В стрессовом состоянии из-за изъятия скота, пораженного бруцеллезом, находится сегодня едва ли не все село Ленинское Аккайынского района Северо-Казахстанской области
Сотрудников Центра медицины катастроф отличают высокая готовность и самоотверженность
Высоко сижу, далеко гляжу
Саранчовое нашествие в Костанайской области: результаты мониторинга
В Атырау мужчина спустил бойцовую собаку на полицейских
Казахстанский авиаперевозчик запускает рейсы в Израиль
Курбан айт-2023: казахстанцы смогут совершить жертвоприношение онлайн

Читайте также

С воздуха и на земле
Все силы на борьбу с огнем
Гвардейцы спели для пожилых людей
Информация по реализации Активов ТОО «PetroRetail»

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]