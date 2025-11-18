Идет борьба за лидерство
Аскар Султан
В Эр-Рияде (Саудовская Аравия) на VI Играх исламской солидарности, в которых участвуют спортсмены из 57 стран, сборная Казахстана продолжает пополнять свою копилку наград. В настоящее время у наших спортсменов 38 медалей из которых 11 золотых, 12 серебряных и 15 бронзовых. Отметим, что казахстанцы участвуют не во всех заявленных на Играх видах спорта, но ведут упорную борьбу с более многочисленными командами соперников, занимая пятое место в общекомандном зачете.