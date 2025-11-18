В минувшие выходные наши спортсмены взяли еще три награды.

Победителем Игр исламской солидарности стал представитель нашей команды по муай-тай (боевое искусство Таиланда, известное еще как тайский бокс) Турар Дуйсехан (на снимке). Он стал сильнейшим в весовой категории до 60 кг, одержав победу в финале над Аядом Албадром из Ирака. Поединок получился сложным: первый раунд забрал наш соперник, но зато два остальных выиграл Турар.

– Финальный бой был очень напряженным. Соперник старше меня и гораздо опытнее. Кроме того, он профессиональный боец – провел три поединка в лиге One Championship и во всех одержал победу. Но мы тщательно подготовились к финалу и добились результата. После первого раунда тренеры сказали: «Усиль давление», – и я выполнил их установку. Теперь моя главная цель – выиграть Кубок Казахстана и чемпио­нат страны, а затем стать чемпионом мира в классе «А», – сказал после победы Турар Дуйсехан.

Бронзу в состязаниях по ушу нам принес Рафхат Зерипов. Он стал третьим в весовой категории до 70 кг, в полуфинале уступив представителю Кыргызстана Аброру Хакимову. Еще одна бронзовая награда у таэквондистки Камилы Аймукашевой (до 57 кг), оказавшейся сильнее спортсменки из Гамбии Мари Марчлински со счетом 2:1.