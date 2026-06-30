ИИ должен стать частью повседневных производственных и управленческих процессов – мнение эксперта

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Ирина Сулименко, президент Казахстанской ассоциации информационных технологий и инноваций

Одним из ключевых тезисов выступления Президента Касым-Жомарта Токаева на совместном заседании палат Парламента стало заявление о необходимости внедрения искусственного интеллекта во все ключевые отрасли экономики. Что стоит за этой задачей и как она будет реализовываться на практике, рассказала президент Казахстанской ассоциации информационных технологий и инноваций Ирина Сулименко.

Изображение сгенерировано нейросетью Gemini

Сегодня искусственный интеллект уже выходит далеко за рамки исключительно IT-отрасли. По сути, он становится новой технологической основой развития экономики, влияя практически на все сферы  от промышленности и сельского хозяйства до транспорта, энергетики и государственного управления.

Когда Президент говорит о необходимости внедрения искусственного интеллекта во все ключевые отрасли экономики, речь, на мой взгляд, идет не о внедрении отдельных цифровых сервисов. Это стратегический курс на изменение подходов к управлению процессами, принятию решений и повышению эффективности экономики в целом.

Цифровизация позволила перевести многие процессы в электронный формат. Искусственный интеллект  следующий этап развития, когда информационные системы не просто собирают данные, а способны анализировать их, выявлять закономерности, прогнозировать различные сценарии и предлагать наиболее эффективные решения.

Именно поэтому искусственный интеллект должен стать частью повседневных производственных и управленческих процессов.

В промышленности он позволяет прогнозировать состояние оборудования и предотвращать аварийные остановки производства.

В сельском хозяйстве  точнее планировать посевные работы, анализировать состояние почвы и эффективнее использовать природные ресурсы. В транспортной сфере - оптимизировать логистику и управление перевозками. В энергетике  более точно прогнозировать потребление и распределять нагрузку. В государственном секторе  значительно ускорить обработку информации и повысить качество принимаемых решений.

Фактически речь идет о формировании нового уровня производительности экономики, где ключевым ресурсом становятся данные и способность эффективно их использовать.

При этом важно понимать, что внедрение искусственного интеллекта невозможно свести к установке программного обеспечения. Для этого необходима полноценная цифровая экосистема: современные центры обработки данных, достаточные вычислительные мощности, качественные государственные и корпоративные данные, нормативная база, а также специалисты, способные создавать, внедрять и сопровождать такие решения.

Поэтому слова Президента рассматриваю как долгосрочную стратегическую задачу. Искусственный интеллект должен стать не отдельным технологическим проектом, а базовым элементом развития экономики Казахстана, который будет способствовать росту производительности, конкурентоспособности отечественного бизнеса и повышению эффективности государственного управления. 

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