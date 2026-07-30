Межпартийные дебаты могут стать ключевым элементом нынешней избирательной кампании - зампред КИОР

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Нынешняя избирательная кампания заметно отличается от предыдущих более высокой интенсивностью публичной межпартийной конкуренции. Наряду с традиционной агитацией – встречами с избирателями, региональными поездками и медийной активностью – политические партии все чаще вступают в открытые дискуссии друг с другом. Об этом на экспертной платформе «САЙЛАУ-2026: медиа и цифровые платформы» заявил заместитель председателя правления Казахстанского института общественного развития Азамат Байгалиев.

Фото: КИСИ

По словам эксперта, в центре межпартийной полемики сегодня находятся вопросы представительства интересов бизнеса, лоббизма, налоговой политики и качества законодательных инициатив. Это свидетельствует о постепенном переходе от преимущественно имиджевой кампании к более содержательной политической дискуссии.

Азамат Байгалиев отметил, что уже сейчас прослеживается определенная дифференциация участников избирательной кампании. Одни партии стремятся укрепить свои позиции благодаря высокой узнаваемости и парламентскому опыту, другие компенсируют более скромные стартовые возможности повышенной публичной активностью и более жесткой политической риторикой.

«Если эта тенденция сохранится, именно серия межпартийных дебатов может стать одним из ключевых элементов нынешней кампании. Такие дискуссии позволят оценить не только критические аргументы участников, но и их способность предлагать реалистичные решения по наиболее актуальным вопросам общественной повестки», – подчеркнул Азамат Байгалиев.

По мнению эксперта, усиление содержательной политической конкуренции способствует повышению качества общественного диалога и дает избирателям больше возможностей для осознанного выбора, основанного на анализе программ и предложений политических партий.

Экспертная платформа, организованная Казахстанским институтом стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан, посвящена вопросам трансформации политической коммуникации в цифровую эпоху, использования искусственного интеллекта в предвыборной агитации, противодействия дезинформации, а также современным тенденциям электорального поведения и общественным ожиданиям от политических партий.

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