Эксперт: избирательная кампания этого года вышла на новый этап открытой политической конкуренции

Первая неделя избирательной кампании этого года показала, что политическая конкуренция между партиями вышла на новый уровень. Если раньше основное противостояние проявлялось во время теледебатов, то в этом году открытая политическая полемика началась уже с первых дней агитационной кампании. Об этом на экспертной платформе «САЙЛАУ-2026: медиа и цифровые платформы» заявила политолог Найла Мухтарова.

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По словам эксперта, нынешняя избирательная кампания отличается тем, что не ограничивается традиционной агитацией: партии открыто обсуждают предвыборные программы и инициативы друг друга. Такие дискуссии свидетельствуют о качественно новом уровне политической конкуренции.

Найла Мухтарова отметила, что начало программных дискуссий уже в первые дни избирательной кампании является важным признаком того, что предстоящая электоральная кампания будет содержательной и конкурентной.

«Сегодня теледебаты становятся важной площадкой, где партии демонстрируют не только способность критиковать, но и умение аргументированно защищать свои позиции. В свою очередь, это способствует укреплению доверия избирателей к политическим партиям и помогает гражданам делать осознанный выбор», – сказала политолог.

По мнению эксперта, открытая политическая полемика и программные дискуссии способствуют развитию демократической политической культуры. Такой формат позволяет партиям выстраивать открытый диалог с обществом и укреплять доверие электората.

На экспертной платформе, организованной Казахстанским институтом стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан, обсуждались трансформация политической коммуникации в цифровую эпоху, использование искусственного интеллекта в предвыборной агитации, противодействие дезинформации, а также современные тенденции электорального поведения и общественные ожидания в отношении политических партий.