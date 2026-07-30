Открытый диалог и эффективные решения: эксперт о будущем Курултая

Мнения
Зарина Мукашева, преподаватель кафедры международных отношений ЕНУ имени Л.Н. Гумилева

Предстоящие выборы в однопалатный Курултай являются важным этапом политического развития Казахстана, поскольку они проходят в условиях продолжающегося обновления системы государственного управления.

фото из архива Зарины Мукашевой при помощи нейросети Gemini

Переход к однопалатной модели следует рассматривать не просто как изменение структуры представительного органа, а как часть курса на совершенствование политических институтов, повышение эффективности законодательной деятельности и укрепление взаимодействия государства с обществом.

На мой взгляд, основная интрига предстоящих выборов заключается не только в том, кто войдет в новый состав Курултая, но и в том, каким станет сам институт после завершения реформ. Будущий Курултай должен стать современной и эффективной площадкой для открытого обсуждения вопросов, волнующих граждан, выработки взвешенных законодательных решений и поиска баланса между государственными приоритетами и общественными ожиданиями.

Сегодня особое значение приобретает способность представительного органа своевременно реагировать на актуальные вызовы развития страны. Общество ожидает не только принятия законов, но и качественного диалога, открытости, ответственности и постоянной обратной связи с гражданами. Именно поэтому эффективность нового Курултая будет определяться не столько обновлением его структуры, сколько качеством принимаемых решений и их практической значимостью для населения.

Выборы проходят в период последовательной трансформации политической системы Казахстана. За последние годы реализован ряд реформ, направленных на модернизацию государственного управления, расширение участия граждан в общественно-политической жизни и совершенствование механизмов представительства. В этом смысле новый Курултай станет важным элементом дальнейшего развития политической системы и покажет, насколько институциональные изменения способны приносить реальные результаты.

Я вижу будущий Курултай как профессиональный, открытый и ориентированный на общественные интересы институт. Его эффективность будет зависеть от способности депутатов вести содержательную дискуссию, учитывать мнение различных социальных групп, работать над качеством законодательства и предлагать решения, отвечающие современным потребностям страны. Не менее важно, чтобы Курултай стал площадкой, где общественные инициативы получают конструктивное обсуждение, а взаимодействие между государством и гражданами становится более содержательным и доверительным.

В конечном счете успех нового Курултая будет определяться не самим фактом перехода к однопалатной модели, а тем, насколько он сможет оправдать ожидания общества, укрепить доверие к государственным институтам и внести вклад в дальнейшее развитие Казахстана. Именно результаты его практической работы станут главным показателем эффективности проводимых политических преобразований.

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