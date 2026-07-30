Обновление партийных лидеров стало главным трендом нынешней кампании – политолог

Нынешняя избирательная кампания проходит в условиях сформировавшейся и идеологически разнообразной политической системы. Сегодня каждая партия занимает собственную нишу и опирается на понятный электорат – от центристов и социалистов до сторонников развития бизнеса и защиты окружающей среды. Об этом на экспертной платформе «САЙЛАУ-2026: медиа и цифровые платформы» заявил политолог Талгат Калиев.

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По словам эксперта, одним из ключевых факторов нынешней кампании стало заблаговременное объявление даты выборов, которое позволило политическим партиям провести качественную внутреннюю перезагрузку и подготовиться к участию в электоральной гонке.

Талгат Калиев отметил, что главным трендом нынешней кампании стало масштабное обновление партийных команд. Во многих политических организациях руководство постепенно переходит к более молодому поколению политиков, что позволяет партиям предлагать новые идеи, расширять круг своих сторонников и формировать современную повестку будущей работы Курултая.

«Внутрипартийная трансформация – это не искусственный процесс, а закономерная реакция на общественный запрос. Сегодня граждане ожидают обновления кадров, честной политической конкуренции и консолидации политических сил перед современными вызовами», – подчеркнул Талгат Калиев.

По мнению политолога, происходящие изменения свидетельствуют о постепенном взрослении партийной системы Казахстана, где все большую роль начинают играть не только политический опыт, но и способность отвечать на новые общественные ожидания и предлагать актуальные решения.

Экспертная платформа, организованная Казахстанским институтом стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан, посвящена вопросам трансформации политической коммуникации в цифровую эпоху, использования искусственного интеллекта в предвыборной агитации, противодействия дезинформации, а также современным тенденциям электорального поведения и общественным ожиданиям от политических партий.