Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития РК и Freedom Holding Corp. объявили о планах по укреплению лидерства Казахстана и Центральной Азии в сфере ИИ на базе суверенной экзафлопсной инфраструктуры NVIDIA и программ развития талантов, сообщает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба МИИЦР РК

По данным ведомства, совместная инициатива предусматривает поэтапную реализацию проекта, включая создание суверенного ИИ-хаба Казахстана, который будет управляться Freedom Holding Corp. и оснащен высокопроизводительной инфраструктурой NVIDIA. Министерство создаст благоприятные условия для размещения и эксплуатации крупномасштабных ИИ-мощностей, а также окажет поддержку инициативам по формированию Академии и исследовательской лаборатории искусственного интеллекта для подготовки инженеров и ученых.

Предполагаемый объем инвестиций в проект составляет 2 миллиарда долларов США. Он будет реализован на площадке в Казахстане с доступной энергетической мощностью 100 МВт. Freedom Holding Corp. планирует выступить основным инвестором и оператором проекта.

Партнерство демонстрирует общую приверженность развитию ИИ-экосистемы, продвижению инноваций и подготовке кадров для стремительно развивающейся цифровой экономики Казахстана и Центральной Азии.

«Сотрудничество с NVIDIA – важный шаг в реализации национальной стратегии Казахстана в области искусственного интеллекта. Мы формируем основу суверенной ИИ-экосистемы, которая укрепит экономику, повысит конкурентоспособность и создаст новые возможности для всего региона», – заявил заместитель Премьер-министра и министр искусственного интеллекта и цифрового развития РК Жаслан Мадиев.

Своим мнением также поделился генеральный директор Freedom Holding Corp. Тимур Турлов.