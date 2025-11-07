ИИ-хаб за 2 млрд$ создадут в Казахстане

Дана Аменова
Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития РК и Freedom Holding Corp. объявили о планах по укреплению лидерства Казахстана и Центральной Азии в сфере ИИ на базе суверенной экзафлопсной инфраструктуры NVIDIA и программ развития талантов, сообщает Kazpravda.kz 

Фото: пресс-служба МИИЦР РК

По данным ведомства, совместная инициатива предусматривает поэтапную реализацию проекта, включая создание суверенного ИИ-хаба Казахстана, который будет управляться Freedom Holding Corp. и оснащен высокопроизводительной инфраструктурой NVIDIA. Министерство создаст благоприятные условия для размещения и эксплуатации крупномасштабных ИИ-мощностей, а также окажет поддержку инициативам по формированию Академии и исследовательской лаборатории искусственного интеллекта для подготовки инженеров и ученых.

Предполагаемый объем инвестиций в проект составляет 2 миллиарда долларов США. Он будет реализован на площадке в Казахстане с доступной энергетической мощностью 100 МВт. Freedom Holding Corp. планирует выступить основным инвестором и оператором проекта.

Партнерство демонстрирует общую приверженность развитию ИИ-экосистемы, продвижению инноваций и подготовке кадров для стремительно развивающейся цифровой экономики Казахстана и Центральной Азии.

«Сотрудничество с NVIDIA – важный шаг в реализации национальной стратегии Казахстана в области искусственного интеллекта. Мы формируем основу суверенной ИИ-экосистемы, которая укрепит экономику, повысит конкурентоспособность и создаст новые возможности для всего региона», – заявил заместитель Премьер-министра и министр искусственного интеллекта и цифрового развития РК Жаслан Мадиев. 

Своим мнением также поделился генеральный директор Freedom Holding Corp. Тимур Турлов. 

«Мы рады присоединиться к этой масштабной инициативе, направленной на укрепление позиции Казахстана в глобальной ИИ-индустрии. Объединяя наш опыт, передовые технологии NVIDIA и стратегическое видение Министерства, мы создаем фундамент для развития инноваций в сфере ИИ и долгосрочного роста во всей Центральной Азии», – отметил он. 

