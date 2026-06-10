AI Hub начал работу

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Инициатором создания нового образовательного пространства стала прокуратура области совместно с компанией IT Group Kazakhstan. Одной из ключевых особеннос­тей проекта станет формат обу­чения: знания участники будут получать не через онлайн-платформы и теоретические курсы, а под менторством действующих экспертов IT-индустрии.

Программа обучения, рассчитанная на 1,5 месяца, позволит слушателям ознакомиться с принципами работы нейросетей и применять эти знания на прак­тике. Особое внимание уделяется доступности образования: для школьников и студентов обучение в AI Hub будет пол­ностью бесплатным. Планируется проведение практических занятий, воркшопов, мастер-классов, хакатонов, подготовка проектов, самые перспективные из которых будут поддержаны сопровождением.

Открытие хаба – не первый совместный проект надзорного органа и компании. В рамках зак­люченного меморандума разработана карта административных правонарушений. Посредством нажатия одной кнопки сотрудники правоохранительных органов смогут видеть основные локации и причины их совершения, а полученные данные – использовать для профилактики.