AI Hub начал работу

В Уральске открыт Центр искусственного интеллекта для развития цифровых компетенций, подготовки IT-кадров и поддержки молодежных технологических инициатив региона.
Инициатором создания нового образовательного пространства стала прокуратура области совместно с компанией IT Group Kazakhstan. Одной из ключевых особенностей проекта станет формат обучения: знания участники будут получать не через онлайн-платформы и теоретические курсы, а под менторством действующих экспертов IT-индустрии.
Программа обучения, рассчитанная на 1,5 месяца, позволит слушателям ознакомиться с принципами работы нейросетей и применять эти знания на практике. Особое внимание уделяется доступности образования: для школьников и студентов обучение в AI Hub будет полностью бесплатным. Планируется проведение практических занятий, воркшопов, мастер-классов, хакатонов, подготовка проектов, самые перспективные из которых будут поддержаны сопровождением.
Открытие хаба – не первый совместный проект надзорного органа и компании. В рамках заключенного меморандума разработана карта административных правонарушений. Посредством нажатия одной кнопки сотрудники правоохранительных органов смогут видеть основные локации и причины их совершения, а полученные данные – использовать для профилактики.