Именитые столичные спортсмены поздравили казахстанцев с Днём спорта

В столице за последние годы активно развивается спортивная инфраструктура, передает Kazpravda.kz

Фото: НОК Казахстана

Каждое третье воскресенье августа в Казахстане отмечают День спорта. В честь праздника именитые спортсмены и тренеры столицы обратились с теплыми поздравлениями к соотечественникам, передает официальный сайт акимата Астаны.

Среди тех, кто поддержал праздничную инициативу, заслуженный тренер РК по джиу-джитсу Арманжан Рузахунов, мастер спорта международного класса Республики Казахстан по лёгкой атлетике, рекордсменка страны на дистанциях 60 м, 200 м, 400 м и в эстафете 4×100 м (U23) Виктория Ан, серебряная призёрка Азиатских игр по джиу-джитсу Галина Дуванова, серебряный призёр XII Всемирных игр в Чэнду (Китай) Нурсултан Дуйсенкулов, многократная чемпионка Казахстана по пара-пулевой стрельбе, участница Паралимпийских игр в Париже, победительница VII Спартакиады Севда Алиева, тренер и спортсмен столичного спортивного клуба, мастер спорта международного класса, чемпионка мира и Азии, многократная чемпионка РК и победительница VII Спартакиады Ляззат Жусупова, а также трёхкратный чемпион мира, двукратный чемпион Азии по тяжёлой атлетике, мастер спорта международного класса Едиге Емберди.

«Для меня спорт — это не только путь к личным вершинам, но и возможность прославлять родной Казахстан на международной арене. В этот праздник хочу пожелать молодым спортсменам верить в свои силы, быть настойчивыми и никогда не останавливаться перед трудностями. Пусть спорт станет источником силы и вдохновения для каждого казахстанца», — отметил трёхкратный чемпион мира по тяжёлой атлетике Едиге Емберди.

Руководитель столичного Управления физической культуры и спорта Василий Левит также поздравил казахстанцев с праздником.

Он отметил, что в Астане сегодня успешно работают 10 спортивных школ, в которых более 8 000 юных спортсменов делают свои первые шаги к большим победам.

«Именно здесь воспитываются будущие чемпионы, а из их стен уже вышли призёры Олимпийских и Паралимпийских игр, победители международных и республиканских турниров.

В столице за последние годы активно развивается спортивная инфраструктура. Сегодня в городе функционируют более 800 спортивных объектов, включая крупные специализированные комплексы.

День спорта — это праздник каждого, кто своим трудом, упорством и талантом вносит вклад в развитие отечественного спорта. Наши столичные спортсмены — яркий пример силы духа и настоящего патриотизма.

Уверен, впереди у столицы и всей страны новые победы, которыми мы будем гордиться», - отметил Василий Левит.

Со словами поздравления выступила и чемпионка мира и Азии по каратэ, мастер спорта международного класса Ляззат Жусупова:

«Спорт для меня — это школа характера и дружбы. Он учит не только побеждать, но и достойно принимать трудности. В День спорта хочу пожелать каждой казахстанской семье здоровья, активности и гармонии. Пусть наши дети растут сильными и смелыми, ведь именно они завтра будут защищать честь страны на мировых аренах».

К поздравлениям присоединились также представители таких видов спорта, как лыжные гонки, художественная гимнастика, биатлон, академическая гребля, хоккей, футбол, каратэ и лёгкая атлетика.

