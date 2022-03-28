В рамках реализации поручения Президента страны Касым-Жомарта Токаева по повышению имиджа воинской службы и мотивации молодежи к выполнению воинского долга представители оборонного ведомства проводят военно-патриотическую работу с учащимися учебных заведений, сообщает пресс-служба Минобороны РК.

В средних школах и колледжах города Кокшетау военнослужащими проведены уроки мужества и патриотические акции. Для допризывной молодежи и призывников развернуты экспозиции Военно-исторического музея, организованы выставка вооружения и военной техники и выступления творческого коллектива Национального военно-патриотического центра.

– В свете Послания Президента страны сегодня все общество должно сплотиться для построения Нового Казахстана. Со своей стороны основное внимание мы уделяем разъяснению подрастающему поколению высокой миссии защитника Родины. Уверен, что современная молодежь в будущем станет достойным пополнением рядов Вооруженных сил, – отметил представитель Департамента воспитательной и идеологической работы Генерального штаба полковник Бисен Жакыпов.

Информационно-разъяснительная группа продолжит работу в других регионах Казахстана.