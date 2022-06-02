Инклюзивный детский сад открылся в Нур-Султане в День защиты детей

1 июня 2022 года, в столице Казахстана открылся детский сад для детей с особыми потребностями.

Дошкольное учреждение готово принимать детей в возрасте от 2 до 7 лет. Здесь создана комфортная среда, уютные и светлые помещения оснащены необходимым для реабилитации современным оборудованием. Образовательная программа построена таким образом, что ребенок получает такое же образование, как и его сверстники, но при этом овладеть им помогают специальные методы.

Проект реализуется при поддержке Акимата города Нур-Султан. Уникальность данного проекта заключается в том, что детям с особыми потребностями впервые будет оказываться медико - реабилитационная помощь со стороны профессорско-преподавательского состава Медицинского университета Астана.

Теперь полный комплекс медико - педагогической помощи здесь будут получать дети с нарушениями речи, расстройствами аутистического спектра, центральной нервной системы и другими особенностями.

С детьми будут заниматься опытные специалисты: логопед – дефектолог, реабилитолог, детский невропатолог, педиатр, педагог-психолог, эрготерапевт, кинезиотерапевт, а также сурдолог оторноларинголог и нутрициолог. Детский сад станет своего рода клинической базой университета, где студенты-медики смогут получить дополнительную компетенцию по оказанию помощи детям на уровне дошкольных организаций.

Адаптация детей с особенными потребностями в дошкольных учреждениях проходит быстрее, поскольку, находясь в обществе здоровых одногруппников, они получают также и социальный опыт, отмечает Председатель Правления-Ректор Медицинского университета Астана Камалжан Надыров. 2022 год объявлен Президентом страны Годом детей и наша задача обеспечить гармоничное развитие и счастливое детство подрастающего поколения.

Важность и своевременность открытия детского сада также отметила во время церемонии открытия Депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан Лариса Павловец. Она подчеркнула, что тандем медицинского ВУЗа и детского сада даст свой положительный эффект в развитии и адаптации детей с особенностями в социуме.

Пресс-служба Медицинского университета Астана