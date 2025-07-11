Фото: пресс-служба правительства РК

Премьер-министр Олжас Бектенов провел совещание по реализации пилотных проектов, связанных с маркировкой и отслеживанием денег с помощью цифрового тенге. Это соответствует задачам, обозначенным Главой государства в Послании народу Казахстана, в части цифровой трансформации финансовой системы и внедрения передовых технологий для повышения эффективности государственного управления, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК

В совещании приняли участие заместитель Премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин, министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев, министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова, министр финансов Мади Такиев; в режиме видеоконференцсвязи – министр внутренних дел Ержан Саденов, председатель агентства по делам государственной службы Дархан Жазыкбай.

Председатель Национального Банка Тимур Сулейменов сообщил, что на сегодня в оборот выпущено 257,5 млрд цифровых тенге. Платформа находится в опытно-промышленной эксплуатации, в декабре текущего года планируется ее полноценный запуск.

Как доложил руководитель цифровой трансформации Национального Банка Бинур Жаленов, цифровой тенге апробирован по более чем десяти направлениям. В частности, цифровой НДС позволил сократить срок возврата налога с 75 до 5 рабочих дней. Маркировка средств на ремонт дорог апробирована на примере проектов «Павлодар – Атырау» и «Мукур – Кульсары».

Также цифровой тенге используется для контроля целевого расходования средств в рамках проектов, финансируемых из Национального фонда, включая строительство участка железной дороги «Достык – Мойынты» и газопровода «Талдыкорган – Ушарал». В перспективе — реализация таких проектов, как газопровод «Бейнеу – Бозой – Шымкент», газосепарационный комплекс и участок ж/д «Бахты – Аягоз». Кроме того, в рамках программы микрокредитования «Ауыл Аманаты» успешно протестирован механизм временного блокирования средств.

Внедрение цифрового тенге также прорабатывается в других направлениях: сделки с недвижимостью и автотранспортом, школьное питание, закупки дорогостоящих товаров, а также инструменты госкредитования в агропромышленном комплексе.

Внимание уделено совершенствованию нормативно-правовой базы. На сегодня подготовлены поправки в Закон «О платежах и платежных системах», включая введение понятия цифрового счета и иных сопутствующих норм.

Премьер-министр подчеркнул ключевые преимущества цифрового тенге – возможность программируемости и маркировки, что позволяет отслеживать движение средств и предотвращать нецелевое использование.

«По поручению Президента поэтапно реализуются пилотные проекты по маркировке и отслеживанию денег с помощью цифрового тенге. Цифровой тенге обеспечит полную прозрачность и системный контроль за целевым использованием бюджетных средств. Для эффективного масштабирования маркировки денег необходимо обеспечить своевременную интеграцию информационных систем с платформой “Цифрового тенге”. Также требуется проработать соответствующую нормативную правовую базу. Внедрение механизма “окрашенных денег” должно быть осуществлено качественно и полномасштабно. Поручаю в ближайшее время перевести в формат “цифрового тенге” не менее ста крупных проектов, финансируемых за счет Нацфонда и бюджета», — подчеркнул Олжас Бектенов.

По итогам совещания Премьер-министр поручил государственным органам совместно с Национальным Банком и заинтересованными организациями разработать Дорожную карту по масштабной ускоренной интеграции цифрового тенге в отдельные секторы экономики.