Инвестиции в недра

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Асет Калымов

Алматинская область обладает богатой минерально-сырьевой базой, открывающей большие перспективы для развития металлургии.

фото пресс-службы акимата Алматинской области

По информации акимата Алматинской области, Нацио­нальной академией горных наук совместно с Горнопромышленным союзом Казах­стана начата разработка регио­нальных проектов развития горно-металлургической промышленности. Планируется охватить южные регионы Казахстана, а также область Улытау, где особое внимание будет уделено вопросам переработки техногенных минеральных образований, накопленных за вековой период добычи полезных ископаемых. По оценкам специалистов, последующее объединение этих документов позволит создать новую отраслевую государственную программу.

Как отмечает президент Национальной академии горных наук Нурлан Рыспанов, ныне действующая программа горно-металлургического комплекса республики, соз­данная в рамках отраслевого министерства, представляет собой лишь план мероприятий по капитальным вложениям отдельных крупных предприятий.

– Поэтому в стране за годы независимости не появилось производство новой продукции, в частности, никеля, лития, редких и редкоземельных металлов, а также сплавов на их основе, – сетует ученый. – Пионером в деле разработки соответствующей программы выступил акимат Алматинской области. Регион представлен большим числом предприятий нерудной промышленности – кирпичными, щебеночными заводами. При этом здесь практически нет компаний по переработке руд и выплавке металлов. Между тем область располагает хорошей минерально-сырьевой базой, крупными месторож­дениями угля, урана, вольфрама, меди, золота. Все это открывает перспективы для создания десятков горно-металлургических предприятий, развития малого и среднего бизнеса вокруг них, а также дает основания надеяться на мультипликативный эффект, который позитивно отразится в сферах энергетики, образования, инфраструктуры.

По словам Нурлана Рыспанова, в новом инвестиционном цикле, о запуске которого объявил Глава государства в ходе недавнего расширенного заседания Правительства, важна активность акиматов областей. Порой в ходе поиска инвесторов и инвестпроектов местные чиновники не уделяют должного внимания имеющейся в регионах минерально-сырьевой базе. А ведь именно сфера разработки недр считается одной из самых привлекательных для инвестиций.

К примеру, в Алматинской области, где имеются залежи около 50 видов твердых полезных ископаемых, можно создать крупный полиметаллический перерабатывающий комплекс.

#инвестиции #металлургия #Алматинская область

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