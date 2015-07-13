Искоренять насилие Людмила КОРИНА, Западно-Казахстанская область

Надзор ведется по многим направлением. Но прежде всего он касается охраны здоровья несовершеннолетних. Тем более что в этой сфере не обходится, к сожалению, без ЧП. Одно из них произошло в начале нынешнего года, когда отравились ученики, проживающие в интернате Каратобинской школы-гимназии. Тогда пострадали 35 ребят.

Виновные привлечены к административной ответственности. Кроме того, данный факт стал поводом для проведения комплексных профилактических мер. Состоялось межведомственное совещание, на котором обсуждались вопросы не только соблюдения санитарных норм, но и пожарной безопасности в учреждениях образования.

Акиматами совместно с Палатой предпринимателей ЗКО были организованы встречи, на которых шла речь о совместном контроле услуг предоставления питания с участием медицинских работников, представителей учреждений образования, родительских комитетов.

В обеспечении пожарной безопасности выявлено порядка 230 нарушений. Самые распространенные – загромождение эвакуационных выходов, хранение горючих материалов с нарушением норм, отсутствие первичных средств пожаротушения. Все недочеты оперативно устранены.

Казалось бы, постоянное внимание должно уделяться детям с ограниченными возможностями. Но, как установлено проведенной проверкой, не всегда безупречно организуется их индивидуальное обучение на дому. Существуют проблемы с обеспечением методическими и учебными пособиями, не хватает социальных работников.

На особом контроле находятся сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. Их в области насчитывается около 1 200. Нужно сказать, что положение этих ребятишек меняется. Растет число живущих в приемных семьях и находящихся на патронатном воспитании. И все-таки прокуратуре порой приходится вмешиваться, чтобы защищать их конституционные права. В частности, касающиеся предоставления жилья из государственного или арендованного местными исполнительными органами фонда.

Комплексный подход осуществляется при выявлении, расследовании и учете преступлений, совершенных несовершеннолетними или по отношению к ним, а также профилактике таких фактов. В учебных заведениях установлено 360 видеокамер. Но для того, чтобы охват был полным, требуется более 200 млн тенге, которые запрошены из областного бюджета.

Оборудование видеокамерами предусмотрено во всех строящихся школах. Выделяются спе­циальные кабинеты школьным инспекторам. В итоге количество малолетних преступников сократилось, но случаев нарушений ими закона, к сожалению, меньше не стало.

Задача взрослых – оградить детей от необдуманных поступков, отчаяния и суицида. В рамках плановых профилактических мероприятий специальную подготовку и обучение прошли около 270 социальных педагогов и свыше 400 психологов. Каждый факт суицида регистрируется, расследуются его причины и условия. Постоянно ведется мониторинг СМИ, в том числе электронных, выявляющий информацию, которая прямо или косвенно может послужить поводом для самоубийств.

В регионе продолжает оставаться актуальным вопрос вовлечения несовершеннолетних в религиозные секты. Пресекаются случаи их принудительного привлечения к нетрадиционным религиям, а также деятельность различных миссионеров. К примеру, при мониторинге интернет-ресурсов на сайте бесплатных объявлений OLX было размещено предложение о реализации электронных игрушек, которые обучают детей чтению намаза и хадисов Корана. Проведены контрольная закупка, религиоведческая экспертиза и установлено, что игрушка распространяет идеи салафизма.

Хороший эффект дают оперативно-профилактические мероприятия «Подросток», «Дети в ночном городе», «Подросток, закон, безопасность». Для детей из неблагополучных семей и тех, кто имеет условные сроки осуждения, организуются экскурсии в следственный изолятор. Невозможно подсчитать, для скольких ребят они стали действенным предостережением от нарушений закона, но такой эффект, вне сомнения, есть. Сказывается и повышение правовой грамотности учащихся.

Каждое лето дети гибнут на водоемах. И этот год не стал исключением. Прокуратурой области проведен брифинг, на котором особое внимание обращалось на ответственность родителей за соблюдение детьми мер безопасности в период летних каникул. Одновременно управлению по ЧС поручено принять меры по контролю ситуации на водоемах региона. Поднята проблема организации дополнительных оборудованных пляжей. Речь об обеспечении безопасности несовершеннолетних, профилактике детского травматизма шла также на расширенном совещании в областном акимате.

В прокуратуре действует телефон доверия. Судя по растущему количеству поступающих на него звонков, призыв надзорного органа – не проходите мимо, западноказахстанцами услышан. Ведь любая правоохранительная проблема гораздо результативнее решается всем миром. Тем более такая, как помощь детям и охрана их прав.



