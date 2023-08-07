Об исполнении поручений главы государства по развитию Астаны доложили Смаилову

Фото пресс-службы Правительства

Меры по исполнению поручений главы государства по дальнейшему развитию города Астаны рассмотрены на совещании в Үкімет үйі под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

Аким столицы Женис Касымбек доложил о разработке новых программных документов, в том числе Генерального плана развития города до 2035 года, Программы реновации до 2030 года и Единой концепции озеленения.

Он также проинформировал о строительстве первой очереди ТЭЦ-3 и двух газовых теплостанций общей мощностью 1130 Гкал. Это позволит создать профицит тепловой энергии до 2026 года при сохранении существующих темпов строительства жилья.

"В части водоснабжения ведутся работы по строительству второй нитки водовода протяженностью 44 км. Наряду с этим идет проработка комплекса сооружений от Нуринского месторождения подземных вод, расширения насосной станции Тельмана, проектов нового водовода от канала им. К.Сатпаева и четвертой насосно-фильтровальной станции. Исполнение намеченных планов обеспечит необходимый задел до 2035 года. На сегодняшний день нехватки воды в городе не наблюдается", – сообщают в ведомстве.

Отмечается, что развитие транспортной инфраструктуры, в текущем году реализуется 30 проектов по строительству и ремонту автодорог, а также завершению моста Тәуелсіздік. В дальнейшем планируется начать строительство продолжения пр. Тәуелсіздік до выхода на пр. Кабанбай батыра, что позволит разгрузить основные артерии левого берега. Параллельно прорабатывается строительство двух мостов в районе Газмашаппаратуры (начало ул. Кенесары), которые позволят снять транспортную загруженность с пр. Туран и ул. Айтматова.

Кроме того, аким рассказал о решении проблем дольщиков, проектировании крупного канализационно-очистного сооружения, реализации проекта LRT и проработке ряда других вопросов.

С докладами об исполнении поручений главы государства по курируемым направлениям выступили заместитель премьер-министра – министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова, министры индустрии и инфраструктурного развития Марат Карабаев, экологии и природных ресурсов – Зульфия Сулейменова, энергетики – Алмасадам Саткалиев, сельского хозяйства – Ербол Карашукеев, цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности – Багдат Мусин, науки и высшего образования – Саясат Нурбек.

Премьер подчеркнул, что решение вопросов развития столицы является одним из важнейших направлений работы Правительства.

«Нужно по всем пунктам, озвученным главой государства, продолжить реализацию необходимых мер. В частности, акимату столицы с учетом выделенного финансирования обеспечить своевременное завершение строительно-монтажных работ на всех инфраструктурных проектах, в том числе проблемных объектах долевого строительства», — сказал Алихан Смаилов.

Премьер также поручил при формировании и уточнении республиканского бюджета рассмотреть вопросы финансирования приоритетных проектов Астаны, а также до конца года разработать и внести в Правительство Комплексный план развития столичной агломерации.