Исполнение республиканского бюджета рассмотрят на заседании в правительстве

Во вторник, 12 марта, в 10:00 часов в Үкімет үйі состоится заседание правительства, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

По данным пресс-службы правительства, на повестке заседания 2 вопроса: итоги социально-экономического развития РК и исполнение республиканского бюджета за январь-февраль 2024 года; переработка твердых бытовых отходов.

Заседание правительства будет транслироваться в режиме онлайн на сайте PrimeMinister.kz, официальном YouTube-канале и на Facebook. Также онлайн-трансляция будет доступна на Telegram-канале UKIMET.