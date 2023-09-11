Исторический успех Данилиной

Спорт
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Аскар Бейсенбаев

Анна Данилина вместе с финном Харри Хелиёваара выиграли Открытый чемпионат США по теннису в парном смешанном разряде.

фото US Open

28-летняя казахстанка стала первой в истории отечественного тенниса, кто выиграл турнир «Большого шлема» именно в миксте (в паре с женщинами играют мужчины).

Между тем Анна стала еще и третьей теннисисткой из Казахстана, которая выигрывала один из четырех (открытые чемпионаты США, Австралии и Франции, а также британский Уимблдон) самых крупных и престижных турниров планеты в современном теннисе. Ранее данных титулов добивались наши Ярослава Шведова, становившаяся сильнейшей в женском парном разряде на Уимблдоне и US Open, а также Елена Рыбакина – триумфатор того же Уимблдона в женском одиночном разряде. Добавим, что в прошлом году Анна Данилина играла в финале женского разряда Открытого чемпионата Австралии, и до финальной победы ей тогда не хватило совсем немного.

В этот раз настрой у Анны и ее партнера из Финляндии Харри Хелиёваара был более чем решительный, тем более что они являлись одной из сильнейших пар в мире именно в миксте. В первом круге Открытого чемпионата США они одолели американо-австралийский дуэт Николь Меликар⁄Мэттью Эбден со счетом 6:3, 5:7, 0:1, далее расправились с американской парой Алисия Паркс⁄Денис Кудла со счетом 6:3. 6:3, в 1⁄4 финала прошли китайско-бельгийский дуэт Сюй Ифань⁄Йоран – 7:5, 7:6 (7:2) и в очень тяжелом полуфинале были сильнее японско-хорватской пары Эна Сибахара⁄Мате Павич – 7:6, 6:4. А вот в главном финальном поединке они в двух сетах одолели первый номер в мировом рейтинге в миксте – американских теннисистов Джессику Пегулу и Остина Крайчека (6:3, 6:4).

Победный матч длился 1 час 13 минут. Данилина и Хелиёваара семь раз подали навылет и допустили четыре двойные ошибки, у Пегулы и Крайчека эти показатели были равны нулю. Казахстанка и финн реализовали три из шести брейк-пойнтов, а американцы – один из девяти.

Кстати, на очень важном матче категории Grand Slam в Нью-Йорке (США) лично присутствовал президент Федерации тенниса Казахстана Булат Утемуратов, который поздравил Анну и отметил очередной успех в развитии отечественного тенниса.

– Анна – лучший игрок нашей страны в паре, и ее достижение позволяет увереннее смотреть на предстоящий командный чемпионат мира «Кубок Билли Джин Кинг», где Данилина будет одним из лидеров сборной Казахстана. Видно, что мастерство Анны растет. Верится, что нынешний успех далеко не последний и впереди у нее еще много побед! – сказал он.

#Спорт #теннис #чемпионат #микс #Анна Данилина

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