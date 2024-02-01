История нашего города Общество 1 февраля 2024 г. 3:20 4 Сергей Наговицын В 2024 году исполняется 170 лет с основания военного укрепления, впоследствии ставшего жемчужиной Казахстана. фото Юрия Беккера О чем говорят документы Конечно, отроги Заилийского Алатау люди облюбовали значительно раньше. Свидетельствуют об этом как сакские курганы, находящиеся непосредственно на территории мегаполиса, так и археологические находки более поздних времен. Из записок этнографа Николая Абрамова, опубликованных в 1867 году в «Вестнике Императорского Русского географического общества», можно узнать, что «в 1854 году основано укрепление Верное на том месте, где в средние века был город Алмату, т. е. яблочный, известный по своей торговле и служивший станцией на большой дороге, по которой, между прочим, ходили генуэзские купцы в Китай…» Исторические памятники города в современном его виде, которые можно увидеть своими глазами и даже потрогать, не прибегая к раскопкам, берут начало с февраля 1854 года. Именно тогда была основана Верненская крепость, названная в честь мученицы Веры Римской. И уже вокруг нее стала расти современная агломерация, ставшая очередной вехой оседлого заселения территории Алматы. – К сожалению, памятников архитектуры дореволюционного периода в городе осталось немного, – рассказывает краевед, гид, журналист Евгения Морозова. – К самым старым постройкам, дошедшим до нас, можно отнести четыре сохранившихся здания крепости, остатки крепостного вала и рва. Что касается зданий, они находятся под защитой города, и они в нормальном состоянии. Единственный минус, что туристам туда сложно попасть. Из четырех сохранившихся можно выделить два самых старых строения – это казармы и конюшня. В них сложно найти какую-то красоту или изящество, это обычные деревянные постройки из тянь-шаньской ели, но ничего старше на территории нашего города сейчас нет, если не брать в расчет сооружения VIII–XII веков, остатки которых сегодня способны обнаружить лишь археологи. В любом случае доступа к данным объектам у рядового туриста нет. Одной из причин того, что со дня основания крепости сохранилось крайне мало построек, можно назвать разрушительное землетрясение, произошедшее в 1887 году. Стихия не щадила ни кирпичные, ни деревянные постройки. Первые разрушились во время толчков практически полностью, а вторые, хоть и оказались более устойчивыми к землетрясениям, также имели серьезные повреждения. После катастрофы 1887 года даже стоял вопрос о том, чтобы вовсе перенести город подальше от горной местности, ближе к реке Или. Все же, несмотря на утрату значительной части построек того времени, мы и сегодня можем видеть исторический облик города, если не в его архитектуре, то в планировке и озеленении. Есть разные версии, почему улицы города протянулись с востока на запад и с севера на юг. По одной из версий это было удобно в плане фортификации населенного пункта, изначально задуманного в первую очередь ради военных нужд, по другой – причиной тому стала прокладка арычной системы, снабжающей долину водой, стекающей с гор в низины. Якобы эту идею основатели как Большой, так и Малой станицы сумели разглядеть в руинах древнего поселения, на месте которого и был основан центр современного Семиречья. В заметках ученого-путешественника Петра Семенова-Тян-Шанского упоминается, что «на голом предгорье, на берегу Алматинки, стояло несколько срубов и юрт. Свидетельствую о том, что когда я был в Верном, там не росло ни единого кустика…» Стараниями Криштопенко, Фетисова, Баума, Татаринова, Винтовкина, Бибикова город в прямом смысле расцвел. Немало для озеленения города сделал и первый губернатор края Константин фон Кауфман. В 1868 году он принес в дар городу лиственные породы саженцев и самолично заложил Сиреневую аллею. Казенный сад (Центральный парк культуры и отдыха), Церковный сад (Парк 28 панфиловцев), Роща Баума и в принципе все озеленение города лежало на плечах энтузиастов, садоводов и местных жителей, которым в директивном порядке было предписано сажать на приусадебных участках плодовые и иные деревья. Между тем трагедия 1887 года стала уроком не только для властей города, но и положила начало развитию инструментальных сейсмических наблюдений во всей Российской империи. В Верном же были пересмотрены стандарты возведения зданий с учетом тектонической активности всего Семиреченского региона. В частности, вышел запрет на строительство зданий из сырого кирпича (самана) и другие нормы, предупреждающие возможные разрушения и угрозы в случае разгула стихии. Также на территории города и окрестностей все кирпичные печи в обязательном порядке обивались листами железа. Эти и прочие меры позволили избежать колоссальных жертв при не менее разрушительном землетрясении, произошедшем в 1911 году. Благодаря принятым мерам алматинцы и гости города по сей день могут видеть произведения зодчества конца XIX и начала XX веков. Из хорошо сохранившихся и охраняемых государством построек того периода можно назвать Вознесенский кафедральный собор, возведенный инженером Андреем Зенковым по проекту архитектора Константина Борисоглебского; дом купца Головизина на пересечении проспекта Назарбаева и улицы Курмангазы; Кызыл-Тан – здание бывшего верненского торгового дома, расположенное на улице Жибек Жолы, дом 63; памятник архитектуры конца XIX – начала XX века, здание построено в 1912 году для магазина Исхака Габдулвалиева. А также бывшее городское начальное реальное училище (ныне РГП «Казреставрация»), бывшее Военное собрание, бывший детский приют на улице Кабанбай-батыра, дом 132. Из недоступных для посещения по сей день остаются дом купца Шахворостова на пересечении Назарбаева и Айтеке Би, дом Баума, построенный отцом Андрея Зенкова – Павлом Зенковым в 1880 году. Лучшее место для жизни – Если говорить о казусах истории, то в этой связи стоит упомянуть здание, где в данный момент располагается институт Сорбонна-Казахстан, – уточняет Евгения Морозова. – Это бывший гимназический городок, там же детская библиотека. Большой комплекс, который охраняется и тоже в очень приличном состоянии, находится на Казыбек-би – с Достык до Валиханова. Двухэтажное здание, второй этаж был надстроен уже в советское время. Его уникальность в том, что строил его французский архитектор Поль Гурде. Но французский университет туда вселился, об этом не зная… Ценность еще и в том, что первые здания КазНУ были как раз открыты в этих стенах, там был химфак и еще какой-то факультет, потом они переехали, но начиналось университетское образование именно там. Краевед отмечает, что в 1921 году, уже при советской власти, город Верный был переименован в город Алма-Ата. А в 1929-м сюда была перенесена столица Казахской АССР, находившаяся до этого в Кызылорде. Это время стало новой вехой в развитии города и связано с такими именами, как Гинсбург и Милинис. Эпоха конструктивизма в Алма-Ате не сказалась существенными преобразованиями, тем не менее Академия искусств имени Жургенова (бывший Дом правительства, или Дом Совнаркома) и здание главпочтамта до сих пор являются свидетелями той эпохи. – Также сюда можно отнести здание НКВД, которое находится на Наурызбай-батыра – и тоже является ярким примером конструктивизма, – говорит эксперт. – Если внимательно к нему присмотреться, то это будто многоэтажка, положенная на бок, а ниже есть два или три жилых дома, построенных в таком же стиле. Городок НКВД делали сразу единым комплексом, и в этот комплекс входил и клуб НКВД – ныне Уйгурский театр. Он потерял сейчас свой исторический облик, но изначально это было конструктивистское здание. С 1936 года Алма-Ата стала столицей Казахской ССР. И в это время на смену конструктивизму приходит Сталинский ампир. Примечательно, что здание ГАТОБ изначально планировалось возвести также в духе конструктивизма, но в процессе различных согласований концепция изменилась, и в итоге мы получили чистой воды Сталинский ампир. Туда же можно отнести ряд зданий по проспекту Коммунистический (до этого – улица Сталина, а ныне – Абылай-хана), Казахскую государственную филармонию им. Жамбыла, вокзал Алматы II, Академию наук, Иняз, Казгеологию, Дом литераторов, Дом книги и школу № 55. Примечательно, что здание Верховного Совета Казахской ССР (КБТУ) было достроено позже и относится уже к советскому классицизму, хотя его проект и идеи были заложены значительно раньше. Хрущевский период правления знаменит массовым возведением реально доступного для населения на тот момент типового жилья, именуемого в народе «хрущевками». Но тогда же были построены Центральный стадион (1955–1957 годы), Центральный универсальный магазин (1961), с 1957 по 1962 годы на главной площади советской Алма-Аты имени Коминтерна был воздвигнут драматический театр (с 1980 года в этом здании расположился Театр юного зрителя), в 1962-м началось строительство гостиницы «Алма-Ата». Брежневский «застойный» период в принципе изменил облик прежней Алма-Аты. С 1964 по 1986 год лидером Казахской ССР был Динмухамед Кунаев. За эти годы в Алма-Ате были построены здания, ставшие символами современного города: Театр им. Лермонтова (1969 год), библиотека им. Пушкина (1970), Дворец Республики (1970), Центральный ЗАГС (1971), Алматинский цирк (1972), высокогорный каток «Медео» (1972), гостиница «Казахстан» (1978), Театр им. Ауэзова (1980), площадь Республики (1980), Дворец культуры АХБК (1981). В 1968–1981 годах для киностудии «Казахфильм» был построен новый комплекс зданий в южной части города на площади в 19 га, также появились баня «Арасан» (1982), Дворец пионеров (1983), телебашня на Коктобе (1984), Центральный музей (1985). В это же время шло строительство новых микрорайонов «Орбита», «Казахфильм», «Аксай», «Самал», «Алмагуль»… – Дело в том, что в нашем городе появились архитекторы, – объясняет Евгения Морозова. – Рипинский – это уникальный архитектор, который был репрессирован и поэтому попал в Казахстан, где остался до конца жизни. Так мы «заполучили» классного специалиста, который создал и гостиницы «Алма-Ата» и «Казахстан», и огромное количество других объектов. В Москве Рипинский также был известен. Найдены объекты, которые он строил. Его имя как «врага народа» вымарали из большинства документов, однако нашли свидетельство того, что он строил дом на Фрунзенской набережной и другие известные московские строения. Не секрет, что многим архитекторам было сложно реализоваться в столице СССР, а в союзных республиках больше обращали внимание не на политический статус, а на способности и талант. Возможно, благодаря этому мы и имеем в нашем городе уникальные в своем роде архитектурные и художественные решения. Что же касается современного Казахстана и его роли в развитии города, то мы с вами вряд ли способны оценить и определить исторический вклад современных архитекторов и акимов Алматы, успевших за последние три десятка лет привнести свою лепту. О том, что останется в истории города за этот период, можно лишь предполагать. Однозначно, что это будет первая ветка метро, «Нурлы Тау» с очертаниями гор Заилийского Алатау, отражающимися в его профиле. Есть надежда, что проект Almaty Museum of Arts сможет стать очередной жемчужиной, украшающей город… Что касается большинства новостроек, транспортных развязок, бизнес-центров и гипермаркетов, они, конечно же, останутся в историческом облике города, но опять же большой вопрос – в каком качестве? Безусловно, законы урбанизации будут и дальше диктовать городу свои стандарты и рамки. Но все же хочется, чтобы те, кто будет жить в Алматы спустя пару-тройку поколений после нас с вами, отзывались о нашем вкладе в развитие города с той же нежностью, любовью и благодарностью, с которыми мы относимся к основателям самого лучшего места для жизни, что мы выбрали на земле. #город #Алматы #юбилей #история #достопримечательности #170 лет