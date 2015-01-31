Истребитель МиГ-21 национальных ВВС разбился в Индии
Истребитель МиГ-21 военно-воздушных сил Индии разбился в западном штате Гуджарат. Пилоту удалось катапультироваться, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС.
Крушение произошло вблизи города Джамнагар. Его подробности пока не уточняются.
Это второй за неделю инцидент такого рода с истребителями МиГ после того, как 27 января в северо-западном штате Раджастхан разбился МиГ-27.
По официальным данным, ВВС Индии в 2011–2014 годах потеряли в авариях 30 самолетов и вертолетов, ущерб приблизился к $200 млн. Основными причинами называются человеческий фактор и техническая неисправность машин.
В 2013 году Индия отмечала 50-летие с момента начала поставок в страну советских истребителей МиГ-21. Более 260 этих самолетов до сих пор состоят на вооружении ВВС.
Соглашение о поставках МиГ-21 в Индию было подписано в 1962-м, начались они годом позже. В 1967 году индийская корпорация Hindustan Aeronautics Limited передала ВВС Индии первый МиГ-21, построенный здесь по лицензии, полученной от СССР.
Первоначально планировалось, что Индия полностью откажется от использования МиГ-21 до 2019 года, однако этот процесс может затянуться до середины 2020-х годов из-за задержек с производством собственного индийского легкого истребителя Tejas и заключением соглашения на закупку 126 французских истребителей "Рафаль", которое затянулось уже более чем на три года.