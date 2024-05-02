В Кыргызстане мини-грузовик с мороженым сбил 29 детей

В Сузакском районе Джалал-Абадской области сегодня, 2 мая, примерно в 13.30 мини-грузовик с мороженым сбил 29 детей, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Кабар

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Возраст пострадавших от 9 до 16 лет. В облбольницу госпитализированы 7 детей, они находятся в реанимации, состояние троих оценивается как тяжелое. В Сузакской районной больнице находятся 3 детей, в ЦОПВ госпитализированы 8 детей. Их состояние оценивается как средней тяжести.

На месте ЧП была оказана помощь 11 детям, их отправили на амбулаторное лечение.

Министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев взял под личный контроль вопрос оказания помощи пострадавшим и поручил обеспечить им качественную медпомощь и обеспечения медикаментами.

В УОБДД Джалал-Абадской области рассказали подробности наезда.

По данным ведомства, школьники должны были исполнять эпос «Манас» на горе в рамках республиканского конкурса, в это время припаркованный на спуске мини-грузовик Hyundai Porter по неизвестным причинам начал движение и врезался в юрту.

На момент ЧП водителя в салоне машины не было, наезд на детей оценивается как не предумышленное.

В ведомстве отметили, что в настоящее время идет разбирательство.