Итоги года: новые железные дороги, запуск БАКАД и развитие морских портов

Фото: пресс-служба правительства РК

Учитывая уникальные географические преимущества Казахстана и стабильный рост грузоперевозок, Глава государства Касым-Жомарт Токаев обозначил развитие транспортно-логистического потенциала одним из ключевых приоритетов работы Правительства.

«Мы являемся свидетелями формирования новой экономической географии мира. Прогнозируется стремительный рост торговых потоков из Китая в Европу, Россию, Центральную Азию и обратно. Казахстан находится на перекрестке путей, связывающих глобальные Север и Юг, Запад и Восток. Это наше серьезное преимущество, которое открывает широкие перспективы. Транспортно-логистическая отрасль должна стать одним из локомотивов экономического развития страны», — сказал Президент в своем недавнем Послании народу РК.

На сегодняшний день в республике уже началась реализация целого ряда крупных транспортных проектов, которые охватывают автомобильную, железнодорожную, воздушную и морскую сферы.

● Общий объем грузоперевозок через территорию РК за 11 месяцев составил 895 млн тонн, что на 3,9% больше показателя аналогичного периода 2022 года. На долю транзита при этом приходится более 29 млн тонн – рост на 21%.

● Объем инвестиций в отрасль вырос в 1,6 раза до 1,8 трлн тенге.

● В текущем году в сфере железнодорожного транспорта началась реализация сразу нескольких крупных мегапроектов.

Так, в ноябре дан старт строительству обводной ж/д линии в обход станции Алматы (74 км) и линии Дарбаза – Мактаарал (152 км). Первая позволит сократить время доставки грузов на 24 часа и разгрузить Алматинский железнодорожный узел на 40%, а вторая – увеличить пропускную способность в направлении Центральной Азии на 10 млн тонн.

Наряду с этим в декабре началось строительство ж/д ветки Бахты – Аягоз протяженностью 272 км. Реализация данного проекта даст возможность увеличить грузооборот между Казахстаном и Китаем еще на 20 млн тонн.

В целом в ближайшие 3 года в республике будет построено более 1,3 тыс. км новых железнодорожных дорог.

● В 2023 году приобретено 133 локомотива, что обновит парк казахстанских локомотивов на 6% и позволит снизить уровень износа до 52%.

Для повышения удобства пассажиров закупается 856 пассажирских вагонов. В этом году 100 из них уже начали курсировать на действующих маршрутах. В результате износ парка снижен с 47% до 45%.

● В этом году ремонтно-строительными работами охвачено 10,7 тыс. км автомобильных дорог республиканского и местного значения. На эти цели предусмотрено 753 млрд тенге – на 14% больше, чем в прошлом году.

Завершены три крупных проекта: «БАКАД», «Кандыагаш – Макат» и «Ушарал – Достык».

В июне 2023 года официально открыто движение по Большой Алматинской кольцевой автодороге (БАКАД). Автобан строился исключительно за счет частных инвестиций

Наряду с этим интенсивно велись работы по 6 проектам-долгостроям: «Талдыкорган – Усть-Каменогорск», «Караганда – Алматы», «Мерке – Бурылбайтал», «Актобе – Кандыагаш» и «Атырау – Астрахань». По ним, кроме обходов населенных пунктов, открыто движение на 923 км.

Большое внимание уделено проведению капитального ремонта дорог «Казталовка – Жанибек» и «Униге – Бисен – Сайхин» в Западно-Казахстанской области протяженностью 245 км. В настоящее время обеспечен проезд на 220 км. В целом полное завершение работ по обозначенным дорогам ожидается в 2024 году.

● С 2024 по 2030 годы планируется реализовать ряд приоритетных автодорожных проектов общей протяженностью более 9 тыс. км. Из них по республиканской сети 4,7 тыс. км, по региональным дорогам – 4,5 тыс. км.

Что касается республиканских трасс, в 2024 году планируется начало работ по следующим проектам: «Актобе –Улгайсын – Кызылорда» (1361 км, из них 56 км – в 2024 г.), «Караганда – Жезказган» (513 км, из них 40 км – в 2024 г.), «Обход г. Сарыагаш» (102 км), «Кызылорда – Жезказган» (216 км).

В 2023 году из республиканского и областного бюджетов выделено 36 млрд тенге на ремонт 569 км автомобильных дорог в Кызылординской области. Доля дорог в регионе в хорошем состоянии достигла 87,5%

● Начата проработка ряда важных проектов по развитию морской инфраструктуры Казахстана. В порту Актау планируются создание контейнерного хаба, реконструкция причалов, а также обновление перегрузочной техники и оборудования.

В порту Курык запущен зерновой терминал совместно с эмиратской компанией Abu Dhabi Ports.

Вместе с тем для повышения безопасности морского судоходства в 2024-2025 годы планируется проведение дноуглубительных работ в акватории портов Актау и Курык.

В целом реализация всех вышеуказанных проектов позволит увеличить пропускную способность морских портов РК на 10 млн тонн, в том числе контейнерных мощностей до 300 тыс. ДФЭ в год.

В ноябре 2023 года в международный морской торговый порт прибыли новые танкеры. Они будут задействованы в перевозках казахстанской нефти по Каспийскому морю. Они оснащены передовыми системами управления и имеют высокие технические характеристики и современное оборудование

● Усилено развитие внутреннего водного транспорта. В частности, планируется наращивание транзитного потенциала трансграничной реки Иртыш и создание нового коридора Россия – Казахстан – Китай. Речь идет о строительстве нового судоходного шлюза в городе Семее, речного порта в поселке Тугыл и железной дороги до границы Китая. Развитие транзитных возможностей трансграничной реки Иртыш позволит увеличить объемы перевозки грузов с нынешних 1,5 до 3,5 млн тонн.

● За 2023 год число перевезенных пассажиров отечественными авиакомпаниями составит порядка 13 млн человек, прогнозируемый рост 23%. Объем обслуженных пассажиров в аэропортах страны ожидается на уровне более 25 млн человек, что на 22% больше показателя прошлого года.

● Парк воздушных судов казахстанских авиакомпаний вырос с 89 до 98 ед., емкость посадочных мест – с 12 до 15 тыс. (+26%). Все это позволит повысить регулярность рейсов и доступность авиаперевозок в целом.

● За счет частных инвестиций ведется строительство 3 новых пассажирских терминалов в городах Шымкент, Кызылорда и Алматы. Завершение работ ожидается в следующем году.

● На сегодняшний день в Казахстане установлено международное авиасообщение с 28 странами. Полеты выполняются по 108 маршрутам с частотой 550 рейсов в неделю 4-мя казахстанскими и 30-ю иностранными авиаперевозчиками.

● В текущем году были открыты и возобновлены полеты по 23 маршрутам в 13 стран: Лахор, Маскат, Манама, Дели, Шарм-эль-Шейх, Пекин, Сиань, Урумчи, Самарканд, Баку, Тбилиси, Кутаиси, Бишкек, Анкара, Ханчжоу и Джидда.

● Проведена работа с крупнейшим лоукостером Юго-Восточной Азии AirAsia. В результате авиакомпания объявила о запуске прямых рейсов между Алматы и Куала-Лумпуром с марта 2024 года.

● Отдельного внимания заслуживают вопросы общественного транспорта. В этом году запущен механизм льготного лизинга на обновление городских автобусов в регионах через Фонд развития промышленности. В результате в регионы поставлено 2,5 тыс. новых автобусов, 774 из которых – экологически чистые. Тем самым достигнуто сокращение износа имеющегося парка на 13% – до 33%.

● Казахстан ведет работу по развитию своего участка Транскаспийского международного транспортного маршрута. За 11 месяцев через морские порты Актау и Курык по маршруту ТМТМ перевалено 2,5 млн тонн грузов – рост на 107% по сравнению с прошлым годом. Впервые по коридору ТМТМ в этом году перевезена казахстанская нефть.

Для развития маршрута в октябре 2023 года железнодорожными администрациями Казахстана, Азербайджана и Грузии подписаны учредительные документы по созданию единого оператора логистических услуг. Наряду с этим страны совместно с Турцией работают над синхронным устранением «узких» мест на маршруте.

В целях улучшения логистического сервиса прорабатывается вопрос создания «единого окна» перевозок по ТМТМ. Полноценный запуск цифрового транспортного коридора запланирован на 2024 год.

В октябре т.г. подписаны соглашения по развитию ТМТМ с Китаем, которые предусматривают наращивание экспортно-импортных и транзитных перевозок, содействие КНР в финансировании портовых инфраструктурных проектов, развитие мультимодальных перевозок по ТМТМ и т.д.

Для сокращения сроков доставки грузов автотранспортом до портов Актау и Курык планируется строительство автодороги республиканского значения «Шалкар – Бейнеу» протяженностью 515 км. В настоящее время разрабатывается технико-экономическое обоснование.

Реализация мероприятий по развитию маршрута позволит к 2027 году увеличить его пропускную способность до 10 млн тонн в год.

● На внешней границе ЕАЭС с 2023 года ведутся строительно-монтажные работы по пунктам пропуска «Капланбек», «Казыгурт», «Атамекен» и «Тажен» (Узбекистан), «Алаколь», «Калжат», «Майкапшагай» и «Бахты» (Китай), «Темир баба» (Туркменистан).

Реконструкция предусматривает расширение территорий пунктов пропуска, модернизацию существующих зданий и сооружений, оснащение новейшим оборудованием, в том числе стационарными инспекционно-досмотровыми комплексами (Rapiscan Eagle и т.д.), а также увеличение количества кабин паспортного контроля и полос движения с разделением потоков.

Для внедрения автоматизации и передовых технологий на пунктах пропуска в 2024-2026 годы предусмотрен закуп 83 единиц автоматизированных систем паспортного контроля «Е Gate».