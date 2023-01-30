Избивали и насиловали: похитители почти 20 дней удерживали 21-летнюю девушку в Алматинской области

21-летнюю девушку похитили в Алматинской области. Расследование резонансного случая взял на контроль начальник Департамента полиции региона, сообщает Kazpravda.kz .

Фото: polisia.kz

«В Алматинской области украли девушку 9 января, якобы для замужества. 28 января она сбежала, все эти дни ее избивали, унижали, насиловали», – написала в Facebook президент общественного фонда «НеМолчиkz» правозащитница Дина Смаилова.

В комментарии к публикации начальника ДП Алматинской области Бауржана Аленова сообщается, что обращение о преступлении против половой неприкосновенности зарегистрировано в ЕРДР отдела полиции Уйгурского района, начато производство досудебного расследования.

«В настоящее время на основании поручения следователя ОП Уйгурского района сотрудники управления полиции Талгарского района проводят следственные мероприятия.

Ход расследования взят под мой контроль», – отметил Аленов.