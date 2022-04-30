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Избран сопредседатель ассоциации "Вайнах"

Им стал известный общественный деятель, член Совета АНК, Ассамблеи народов Евразии, общественного совета города Нур-Султана Юсуп Келигов.

Накануне XXXI сессии Ассамблеи народа Казахстан, 27 апреля 2022 года, состоялось отчетно-выборное собрание ассоциации чеченцев и ингушей Казахстана "Вайнах". В нем приняли участие руководители региональных этнокультурных объединений, представители научной и творческой интеллигенции, предприниматели и молодежь. Присутствовали также видный религиозный деятель Мухаммад-Хусайн қажы Алсабеков, ветераны ассоциации "Вайнах" Салман Героев, Ахмет Мурадов, Султан Оздоев.

В ассоциации чеченцев и ингушей Казахстана "Вайнах" Юсуп Хасанович Келигов трудится со дня ее основания. Все эти годы он занимается продвижением идей общественного согласия и межэтнического единства, укреплением международных связей в сфере межнациональных отношений.

С 2019 по 2020 год он был заместителем председателя Ассамблеи народа Казахстана. В этот период особенно ярко проявились такие его качества, как ответственность, неравнодушие и добросовестный подход к делу.

Юсуп Хасанович – депутат трех созывов столичного  маслихата. В общественном совете г. Нур-Султана он возглавляет комиссию по вопросам энергоэффективности, жилищно-коммунального хозяйства, строительства и экологии. И это не случайно. Многие годы он работал в горкоммунхозе. Будучи руководителем градообразующего предприятия, внес большой вклад в строительство знаковых объектов главного города страны и его обустройство.

Сегодня в структуре ТОО "Астана Орманы" он активно работает на развитие зеленого пояса столицы, который имеет огромное значение в улучшении ее экологии. Следует отметить, что благодаря этому проекту, для горожан и гостей столицы в шаговой  доступности созданы рекреационные зоны отдыха, где оборудованы площадки с тренажерами, проложены дорожки для велосипедных прогулок и бега.

Жизненный путь и профессиональная карьера Юсупа Келигова – яркое подтверждение наличия равных возможностей для всех этносов, живущих в Казахстане. Его труд и общественная деятельность отмечены орденами "Құрмет", "Достық" II степени, медалями "Ерен еңбегі үшін", "Бірлік алтын медалі",  многочисленными наградами к юбилейным датам и благодарственными письмами за участие в развитии регионов.

На протяжении многих лет Юсуп Келигов всесторонне содействует развитию культуры и укреплению национальных традиций и обычаев вайнахского народа Казахстана. Постоянно занимается популяризацией и развитием общественной медиации.

Юсуп Хасанович внес существенный вклад в продвижение на международной арене казахстанской модели общественного согласия и общенационального единства. Ее уникальность заключается в постоянном развитии, взаимопроникновении, взаимообогащении культур и лучших традиций этносов.

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