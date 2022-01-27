Избран вице-спикер Сената Парламента РК

Фото: senate.parlam.kz
Сенат на пленарном заседании избрал председателя Комитета по финансам и бюджету Ольгу Перепечину заместителем председателя палаты, сообщает корреспондент Kazpravda.kz
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Занимавший ранее эту должность Нурлан Абдиров был назначен
главой Центральной избирательной комиссии РК.
Представляя кандидатуру Ольги Перепечиной, спикер Сената Маулен Ашимбаев отметил ее опыт и профессионализм.
"Ольга Валентиновна дважды избиралась депутатом Сената от Северо-Казахстанской области. Активно работает сенатором, последние четыре года возглавляла Комитет по финансам и бюджету. Как председатель комитета всегда проявляла настойчивость и ставила интересы государства превыше всего", - сказал Маулен Ашимбаев.