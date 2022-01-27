Избран вице-спикер Сената Парламента РК

Кадровые назначения
Лаура Тусупбекова
Фото: senate.parlam.kz
Сенат на пленарном заседании избрал председателя Комитета по финансам и бюджету Ольгу Перепечину заместителем председателя палаты, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Занимавший ранее эту должность Нурлан Абдиров был назначен главой Центральной избирательной комиссии РК.

Представляя кандидатуру Ольги Перепечиной, спикер Сената Маулен Ашимбаев отметил ее опыт и профессионализм.

"Ольга Валентиновна дважды избиралась депутатом Сената от Северо-Казахстанской области. Активно работает сенатором, последние четыре года возглавляла Комитет по финансам и бюджету. Как председатель комитета всегда проявляла настойчивость и ставила интересы государства превыше всего", - сказал Маулен Ашимбаев.

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