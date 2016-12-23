​Изменить подходы к мерам господдержки

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Рысты АЛИБЕКОВА

В рамках реализации поручений Главы государства Министерство сельского хозяйства разработало Государственную программу развития АПК на 2017–2021 годы, главная цель которой – обеспечение производства востребованной на рынках, конкурентоспособной продукции АПК.

В документе обозначено 16 задач. В числе ключевых – развитие сельхозкооперации, повышение эффективности отраслей животноводства, растениеводства, совершенствование мер государственной поддержки АПК, пересмотр механизмов и подходов при кредитовании субъектов АПК, развитие экспортного направления продукции сельского хозяйства.

– Для выполнения задачи по повышению потенциала отрасли животноводства предусматривается реализация мероприятий по развитию сельхозкооперации. Так, со второго полугодия 2016 года начата работа по утверждению индикативных планов совместно с акиматами областей по развитию кооперативов. Разработаны отдельные кредитные продукты для финансирования создаваемых кооперативов, к примеру, «Ынтымак», «Береке», направленные на создание молокоприемных пунктов, семейных откормочных площадок, в которых будет задействован потенциал личных подсобных хозяйств и мелких форм хозяйствования, – сообщил на площадке Службы центральных коммуникаций директор департамента производства и переработки животноводческой продукции МСХ Еркебулан Ахметов.

По его словам, в сфере животноводства предусматривается совершенствование мер государственной поддержки, введение субсидирования животноводческой продукции при ее реализации на перерабатывающие предприятия. Кроме того, с учетом соблюдения установленных рационов кормления животных будет увеличено производство комбикормов. Соответственно планируется разработать страновой кормовой баланс.

Как уточнил спикер, планируется также изменение механизмов кредитования в части залоговой базы. В настоящее время разрабатываются механизмы обеспечения доступности оборудования и техники через лизинг.

В целом реализация новой программы обеспечит рост на 50% производительности труда с 1,2 млн до 1,9 млн тенге, расширение в 7 раз охвата сельхозтоваропроизводителей мерами господдержки, вовлечение более 500 тыс. личных подсобных и мелких крестьянских, фермерских хозяйств в систему сбыта продукции через кооперативы. Доля переработки сельхозпродукции и загрузки предприятий по переработке будет увеличена в 1,3 раза. Объем частных инвестиций в отрасль повысится более чем втрое и достигнет 427 млрд тенге.

Осуществление пятилетней государственной программы обойдется в 2,4 трлн тенге, из них 2,1 трлн тенге будут направлены из республиканского бюджета. При этом увеличение новых индикаторов не потребует дополнительного финансирования из бюджета, заверили представители Минсельхоза.

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