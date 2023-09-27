К документам – неподдельный интерес

Министерство культуры и информации инициировало проведение республиканского проекта «Архив және болашақ ұрпақ» во всех государственных архивах страны в прошлом году. В этот раз День открытых дверей в Национальном архиве начался прямо перед входом в здание, где состоялась торжественная линейка для студентов и школьников. В ней приняли участие руководитель Комитета архивного, документационного и книжного дела Минис­терства культуры и информации Ибраим Бабаев, заслуженный деятель искусств РК, кавалер ордена ­«Парасат» Эрик Жолжаксынов, и. о. директора Национального архива Турсынгуль Кусаинова, активист партии «Amanat» ­Айдос Шарипжанов, общественные деятели.

– Сегодня предусмотрены экс­курсии по всем подразделениям архива, показ тематических фотодокументальных экспозиций и выставок, конкурсы и викторины на знание истории Казахстана, национальных обы­чаев, – сказала заместитель директора Национального архива Сауле Мушкенова. – Мы будем двигаться «от станции к станции» и покажем детям, каким образом важные документы поступают в Национальный архив, как они оцифровываются, а в случае необходимости их поврежденные странички восстанавливаются в специальной лаборатории. И, конечно же, мы подарим ребятам интересные книги по истории нашей страны, выпущенные Национальным архивом.

Ключевая идея этого проекта заключена в проведении в гос­архивах страны мероприятий с широким охватом ребят разного возраста. Двери 223 государственных архивов страны открылись для нескольких тысяч учащихся школ, колледжей, студентов вузов. Всего прошло более 400 мероприятий.

На государственном хранении в архивах сейчас находятся более 26 млн документов, среди них множество особо ценных, свидетельствующих о знаменательных исторических фактах и событиях нашего государства. В их числе – документы о полити­ческих репрессиях, голоде 20–30-х годов XX века, становлении независимости Республики Казахстан.

Отметим, что проект «Архив и будущее поколение» утверж­ден к проведению ежегодно. О его востребованности наглядно свидетельствует неподдельный интерес к нему со стороны школьников и студентов.