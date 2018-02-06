​К новому качеству человеческого капитала

Послание Президента
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Нуртаза Абдуллаев, заведующий кафедрой истории Казахстана, доктор исторических наук, профессор Актюбинского регионального государственного университета им. К. Жубанова

Международный опыт свидетельствует о том, что перспектива любого государства всецело зависит от степени вооруженности промышленности современными технологическими новациями. Именно индустриализация служит фундаментом поливекторной эволюции и совершенствования социально-экономической жизни. Поэтому в Послании определены основные тенденции развития республики, стратегические и тактические задачи в этих направлениях. Немаловажное значение придается повышению качества человеческого капитала путем совершенствования системы образования. Впредь все уровни этой сферы должны отвечать современным реалиям и потребностям экономики, и особое внимание нужно уделять повышению престижа профессии учителя, его профессионализма. В среде студентов и научно-педагогического коллектива университета это направление Послания находит большой интерес и активно обсуждается. В дискуссиях и беседах за «круглым столом» вскрывается и то, что система образования, в том числе высшего, действует пока еще по накатанной дорожке и требует обновления, на что и указывает Президент.

Это аксиома, что продукт образования – качественно новая рабочая сила с высоким уровнем квалификации. В связи с этим профессиональное образование и обучение становятся ключевыми факторами роста человеческого капитала и его конкурентоспособности. Казах­стан имеет выигрышные позиции в различных международных рейтингах благодаря высокому уровню грамотности населения и активному участию молодежи в различных образовательных программах. Однако, как показали результаты исследования «Состояние и уровень развития человеческого капитала в Казахстане», в рамках которого особо изучались оценки населением и экспертами состояния системы образования РК, больше половины участников опроса склонны оценивать существующую в рес­публике систему образования как недостаточно эффективную. В чем же дело? Оказывается, вклад в некачественное обучение вносят: учащиеся (из-за незаинтересованного отношения к учебе), преподаватели (из-за низкого уровня квалификации, слабого применения современных методов обучения), государство (из-за слабого контроля над образованием и недостаточного финансирования).

В Государственной программе развития образования Республики Казахстан на 2011–2020 годы предусмотрены конкретные меры модернизации системы образования и подготовки кадров, которые оценены в рамках опроса как эффективные. Но осведомленность об этих мерах ограничена у большинства рес­пондентов (66,7%) знанием о создании Назарбаев Университета, Назарбаев Интеллектуальных школ и Назарбаев Фонда. Об остальных мерах знают менее трети опрошенных. Так же, как и население, основная часть опрошенных экспертов (70%) одобряют реформы в сфере образования, в том числе 53,3% экспертов уверены, что они смогут поднять уровень профессио­нальной подготовки трудовых ресурсов в стране. С ними не согласны 26,7% экспертов, считающих, что реформы ничего не изменят по причине низкого профессионализма реформаторов (50%), содержания образования (50%). В числе других причин недовольства реформами в сфере образования Казахстана названы: неумение рассчитать потребность в профессиональных кадрах, отсутствие системы стимулов для работников со средним образованием до уровня ИТР, слабые взаимосвязи между учебными заведениями и работодателями и ряд других.

Результаты опроса выявили ограниченный доступ к образованию большинства респондентов (68,7%), которые не в состоянии оплачивать обучение. Менее трети респондентов (30,7%) имеют возможность оплатить недорогое образование. Лишь 0,7% участников опроса имеют неограниченные возможности оплатить любое образование, включая обучение в престижных вузах за границей.

Почти треть опрошенных граж­дан (31,7%) оценивают уровень своего образования как достаточный. Недовольны своим профессиональным уровнем чаще всего научные работники, инженеры, педагоги и врачи, которым не хватает профессиональных знаний (35,4%), знания иностранных языков (33,5%), казахского языка (12,3%), совершенного владения современными техническими средствами (24,9%).

Низкие оценки состояния профессиональной подготовки кад­ров обозначены следующими причинами. Это отсутствие заинтересованности или возможностей работодателей по повышению квалификации сотрудников и финансовых возможностей самих работников (по 77,1%), уровень подготовки выпускников вузов (57,1%), а также отсутствие системы переучивания и переподготовки кадров (34,3%) и заинтересованности работника (22,9%).

В получении дополнительного образования (профессиональной переподготовки или стажировки) не нуждаются 55,6% опрошенных. Остальным необходимо повышение профессиональных навыков (24,5%) либо дополнительное образование (19,9%). Среди этой категории – неквалифицированные рабочие (100%), управленцы среднего звена (61,5%), индивидуальные предприниматели (63,6%). Как показали результаты опроса, 15,3% участников не имеют трудностей в своем дополнительном профессиональном обучении. Остальным мешают отсутствие финсредств (43%), времени (34,5%), необходимых курсов, стажировок (38,5%), нежелание работодателя (14,9%).

Основная часть опрошенных возлагает ответственность за рост своей профессиональной квалификации на государство или на работодателя, лишь 37,8% респондентов считают, что об этом должен заботиться сам работник. Тем не менее три четверти опрошенных (75,5%) считают, что в стране должна быть создана система поощрения граждан к повышению уровня профессионального образования, предусматривающая финансовое стимулирование граждан (82,6%), стимулирование работодателей налоговыми послаблениями и прочими льготами (38,6%). Следует отметить, что только треть респондентов (33%) согласна с тем, что в Казахстане предпринимаются реальные шаги к возрож­дению на новой основе системы подготовки и профессиональной переподготовки кадров.

Обобщая данные опроса, следует отметить, что более половины граждан считают уровень своего профессионального образования достаточным и не видят необходимости в его продолжении. Причина – то, что образование в Казахстане не стало фактором рос­та материального благополучия. Остальные граждане не могут повысить уровень образования и профессиональные навыки из-за нехватки времени, средств, низкой заинтересованности и лени.

В контексте актуальных задач развития человеческого капитала результаты проведенного исследования выявили проблемный характер образовательного компонента человеческого капитала. Главные препятствия на пути развития образовательного потенциала – недооценка населением и работодателями важности и необходимости непрерывного профессионального обучения, слабая продуманность реформ, недостаток квалифицированных кадров для их осуществления. В результате современная система образования в Казахстане оценивается как неэффективная на всех ее уровнях. Имеет место проблема доступности образования, две трети респондентов не в состоянии оплачивать образование из-за низких доходов.

На мой взгляд, реализация задачи в сфере человеческого капитала объективно возможна в процессе осуществления следующих мероприятий. Разработка и внедрение механизмов мотивации работодателей и населения к непрерывному профессиональному обучению и повышению квалификации. Ускорение формирования системы профессионального обучения и повышения квалификации на базе оптимизируемых вузов, современной концепции подготовки педагогических кад­ров, создания современных обучающих программ и технологий с учетом потребностей экономики республики с учетом и опыта развитых стран Планеты. В рамках социальной политики необходим объективный мониторинг денежных доходов населения и стоимости обучения в образовательных учреждениях Казахстана с целью повышения доступности регулярного повышения квалификации и дополнительного профессионального обучения всему трудоспособному населению. Системный поиск путей увеличения государственного финансирования образования в наиболее актуальных и востребованных секторах образования – переподготовки преподавательских кадров, повышения качества обучения, приоритетной подготовки наиболее востребованных на рынке труда специалистов для инновационных секторов экономики.

Послание Президента определяет для всех нас и для страны в целом новые пути и возможности преодоления глобальных вызовов. И нет никаких сомнений в том, что все приоритетные задачи развития страны на предстоящие годы будут реализованы.

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