​К новому качеству человеческого капитала

Международный опыт свидетельствует о том, что перспектива любого государства всецело зависит от степени вооруженности промышленности современными технологическими новациями. Именно индустриализация служит фундаментом поливекторной эволюции и совершенствования социально-экономической жизни. Поэтому в Послании определены основные тенденции развития республики, стратегические и тактические задачи в этих направлениях. Немаловажное значение придается повышению качества человеческого капитала путем совершенствования системы образования. Впредь все уровни этой сферы должны отвечать современным реалиям и потребностям экономики, и особое внимание нужно уделять повышению престижа профессии учителя, его профессионализма. В среде студентов и научно-педагогического коллектива университета это направление Послания находит большой интерес и активно обсуждается. В дискуссиях и беседах за «круглым столом» вскрывается и то, что система образования, в том числе высшего, действует пока еще по накатанной дорожке и требует обновления, на что и указывает Президент.
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Нуртаза Абдуллаев, заведующий кафедрой истории Казахстана, доктор исторических наук, профессор Актюбинского регионального государственного университета им. К. Жубанова
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