Кадровые перестановки произведены в МВД РК

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал ряд распоряжений о назначениях и освобождении от должности в Министерстве внутренних дел РК, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.
Так, распоряжениями Главы государства:
Кожаев Марат Шадетханович назначен первым заместителем министра внутренних дел РК;
Абисатов Махамбет Хайржанович назначен заместителем министра внутренних дел РК.
В свою очередь Сулейменов Жанат Куанышулы освобожден от должности первого заместителя министра внутренних дел РК в связи с переходом на другую работу.