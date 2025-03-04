Как избавиться от долгов и открыть свой бизнес

Программа обучения финансовой грамотности, запущенная партией «Amanat», набирает популярность: если в 2024 году в ней приняли участие 9 881 человек, то в текущем году охват вырас­тет почти в четыре раза. Это говорит о высоком спросе со стороны казахстанцев на знания о том, как вести бюджет и эффективно управлять своими финансами.

Одна из проблем, с которой сталкивается множество граждан, – это закредитованность. По данным Нацбанка, в стране насчитывается свыше 9 млн заемщиков, из которых 1,5 млн не имеют возможности обслуживать кредиты. В Алматинской области свыше 7 тыс. участников проекта «Қарызсыз қоғам» имеют по несколько займов, просрочки по выплатам.

Одна из местных жительниц, 62-летняя пенсионерка, оформила на себя сразу пять кредитов в банках и микрофинансовых организациях. Первое время она без задержек выплачивала начисленные проценты, но затем попала в долговую яму, из которой не смогла выбраться самостоятельно. Имея кучу просроченных платежей и штрафов, сельчанка обратилась за помощью в Алматинский областной филиал партии «Amanat». Юристы помогли ей составить удобный график платежей, направили заявления в банки о реструктуризации долга и сокращении суммы ежемесячных выплат.

Как отметил руководитель проекта «Қарызсыз қоғам» по Алматинской области Мейирман Сауранбеков, на курсы финансовой грамотности приходят граждане, имеющие разные проблемы. Это не только должники по кредитам, но и те, кто потерял работу либо стал жертвой мошенников. Здесь помогают каждому, по итогам прошлого года были разрешены сотни сложных ситуаций.

– Многим казахстанцам не хватает элементарных знаний в сфере финансов, – говорит Мейирман Сауранбеков. – Некоторые подписывают кредитные договоры, даже не читая их, а потом вдруг обнаруживают, что условия кредитования оказались неприемлемыми. Большинство не знает, что такое скрытые комиссии, какую общую сумму им придется выплатить сверх основного долга. Зачастую заемщики тратят больше, чем зарабатывают, в итоге обслуживание займов становится для них неподъемным. Мы рекомендуем гражданам проводить тщательный анализ своей платежеспособности перед оформ­лением кредита.

Другой случай: в рамках проекта партийцы помогли обманутой женщине добиться возобновления расследования уголовного дела по факту мошенничества. Как выяснилось, некие аферисты взяли у нее в долг 15 млн тенге, пообещав «гарантированную прибыль». Для мнимой гарантии чистоты сделки мошенники использовали официально зарегистрированное ИП. Получив деньги, лжепредприниматели перестали выходить на связь.

К слову, некоторые участники проекта «Қарызсыз қоғам» не только рассчитались с долгами, но и открыли семейный бизнес. Один из них, многодетный отец, долгое время не мог найти работу, а его банковский счет был заблокирован из-за просроченных платежей. Мужчина прошел специальное обу­чение, защитил бизнес-план, выиграл безвозмездный грант на сумму 1,5 млн тенге, купил оборудование и запустил цех по выпуску строительных материалов. В ближайшее время он планирует закрыть задолженность перед банком.

Аналогичная история с ма­терью-одиночкой, еле сводившей концы с концами на пособие по утере кормильца. Получив консультационную и другую поддержку, она открыла на дому швейное ателье, ставшее основным источником дохода для ее семьи.

– Финансовая грамотность – это умение управлять бюджетом, понимание, как инвестировать в свое будущее, – резюмирует Мейирман Сауранбеков. – Мы видим, что многие участники проекта, пройдя обучение, изменили свою жизнь к лучшему. Это и есть наша главная цель.

Желающим стать участниками бесплатных курсов «Қарызсыз қоғам» необходимо зарегистрироваться на сайте qogamfin.kz, позвонить в контакт-центр по номеру +7-700-855-85-85 либо обратиться в филиал партии «Amanat» в своем районе или городе.