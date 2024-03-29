Как обезопаситься от конго-крымской геморрагической лихорадки, рассказали санврачи

Здравоохранение
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Переносит этот вирус клещ. Врачи просят ни в коем случае не раздавливать руками и не уничтожать извлеченное насекомое, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Комитет санэпидконтроля

Фото из открытых источников

OPI – особо опасное инфекционное заболевание, вызываемое вирусом. При несвоевременном обращении за медпомощью приводит к летальному исходу. Инкубационный период составляет 1-14 дней.

Болезнь проявляется такими симптомами, как быстрое повышение температуры тела до 39-40°С градусов, сильные головные боли, появляется покраснение глаз, лица, шеи и в верхнем отделе туловища, боли в мышцах шеи и в пояснице, тошнота, 4 рвота, понос. Затем появляется сыпь, кровотечение из носа, десен, маточное и желудочное кровотечение, образуются гематомы на местах инъекций.

Профилактика конго-крымской геморрагической лихорадки:

• при выезде на природу рекомендуется носить светлую (позволяющую легко обнаружить клещей) одежду;

• осматривать одежду и кожу в целях обнаружения клещей;

• применять репелленты для кожи и одежды.

«При укусе или обнаружении клеща на теле человек должен обратиться в медицинское учреждение и находиться под медицинским наблюдением в течение 14 дней. С места укуса клеща необходимо извлечь ниткой медленным покачиванием. Обнаруженный клещ нужно положить в закрывающуюся емкость и сдать в поликлинику для исследования», – рекомендовали в ведомстве.

#клещ #конго-крымская геморрагическая лихорадка

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