В Алматы врачи удалили беременной женщине гигантскую миому весом более 5 кг

В Городской перинатальный центр № 2 Алматы экстренно поступила 40-летняя беременная женщина на сроке 35 недель с преждевременным излитием околоплодных вод, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минздрав

Фото иллюстративное: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Во время обследования врачи выявили нарушение кровообращения у плода, которое представляло угрозу для его жизни. Было принято решение о проведении экстренного кесарева сечения.

Во время операции специалисты обнаружили гигантскую миому размером 20×25 сантиметров. Ситуацию осложнял выраженный спаечный процесс: кишечник был плотно спаян с маткой. Учитывая сложность клинического случая, директор Городского перинатального центра № 2 Светлана Рахимова оперативно организовала проведение экстренной операции и привлекла к хирургическому вмешательству онкогинеколога Алматинского онкологического центра Райхан Болатбекову.

Совместными усилиями врачам удалось не только благополучно принять роды, но и удалить гигантскую опухоль весом 5,1 килограмма, сохранив пациентке матку и репродуктивную функцию. Это дает женщине возможность вновь стать мамой в будущем.

На свет появился недоношенный мальчик весом 2,2 килограмма. После рождения малыш находился под наблюдением специалистов отделения реанимации новорожденных. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи его состояние стабилизировалось. Сегодня мама и малыш чувствуют себя хорошо и уже выписаны домой.