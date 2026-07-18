Материнская и младенческая смертность в Казахстане достигли исторического минимума

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Казахстане продолжается развитие системы охраны материнства и детства. За последние три года материнская смертность снизилась на 35%, а младенческая - на 24%, достигнув самых низких показателей за годы независимости страны, передает Kazpravda.kz.

Министр здравоохранения Акмарал Альназарова отметила, что одним из ключевых показателей эффективности социальной политики остается состояние здоровья матерей и детей.

«За годы независимости материнская смертность в Казахстане снизилась более чем в шесть раз. Только за последние три года этот показатель сократился на 35%, а младенческая смертность - на 24%, достигнув самых низких значений за всю историю независимости страны», - подчеркнула Акмарал Альназарова.

По словам главы Минздрава, положительная динамика стала результатом комплексной работы по развитию системы здравоохранения. В стране совершенствуются программы охраны репродуктивного здоровья, подготовки к беременности, поддержки материнства, обновляются клинические протоколы, развивается служба родовспоможения и усиливается сопровождение беременных женщин, особенно в отдаленных населенных пунктах.

Министр также отметила, что изменения находят отклик у населения. Согласно данным Казахстанского института общественного развития, доля граждан, положительно оценивающих государственную политику в сфере охраны материнства, выросла с 51,3% в 2023 году до 64% в 2025 году.

«За этими цифрами стоит ежедневная работа тысяч медицинских работников и последовательные решения государства, направленные на сохранение здоровья женщин и детей», - отметила министр.

Развитие медицинской инфраструктуры остается одним из приоритетов отрасли. За последние три года в Казахстане построено 813 объектов здравоохранения, из которых 655 расположены в сельской местности.

Как подчеркнула Акмарал Альназарова, по поручению Президента страны работа по обновлению системы здравоохранения будет продолжена. В ближайшие годы в Казахстане планируется строительство современных многопрофильных больниц и перинатальных центров, которые смогут стать центрами медицинского туризма в Центральной Азии.