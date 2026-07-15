Скрининг болезней сердца усиливают в Казахстане

Здравоохранение
Дана Аменова
специальный корреспондент

С 2025 года программа скрининга дополнена современными высокочувствительными методами диагностики

Фото: пресс-служба Минздрава

В Казахстане в рамках скрининга на ранее выявление артериальной гипертонии и ишемической болезни сердца в 2025 году обследовано 1,7 млн человек. При этом у более 114 тыс. пациентов заболевания системы кровообращения (БСК) были выявлены на ранних стадиях, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Минздрава

Как уточняется, из числа выявленных у 99 тыс. пациентов диагностирована артериальная гипертония (87%), у 15 тыс. пациентов - ишемическая болезнь сердца (13%).

С 2025 года программа скрининга дополнена современными высокочувствительными методами диагностики, что позволяет повысить выявляемость заболеваний и начать лечение еще раньше.

Сегодня под динамическим наблюдением находятся около 1,9 млн пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Регулярное наблюдение, контроль факторов риска и обеспечение необходимыми лекарственными препаратами помогают значительно снизить вероятность тяжелых последствий.

По данным Всемирной организации здравоохранения, болезни системы кровообращения остаются ведущей причиной смерти в мире, ежегодно унося около 19,8 млн жизней, что составляет примерно 32% всех случаев смерти, добавили в министерстве.

#сердце #скрининг #диагностика #болезни

Популярное

Все
Укрепляя службу гражданской защиты
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственного управления и местного самоуправления
Проводятся обучающие семинары
Да будет газ!
24 медали из Мадрида
Повысить эффективность исполнительного производства
Создаются условия для внедрения эффективных технологий полива
Закон Республики Казахстан О ратификации Протокола о внесении изменений в Соглашение о сотрудничестве государств – членов Организации Договора о коллективной безопасности в области перевозок воинских и других формирований, их движимого имущества, а также продукции военного назначения от 15 сентября 2015 года
Сообщество единомышленников
Совершенствовать систему оказания юридической помощи
Закон Республики Казахстан О ратификации Соглашения о займе (Программа инклюзивного и устойчивого экономического роста) между Республикой Казахстан и Азиатским Банком Инфраструктурных Инвестиций
Закон Республики Казахстан О ратификации Соглашения о займе (Второй заем на финансирование политики развития «Инклюзивный и устойчивый рост экономики») между Республикой Казахстан и Международным Банком Реконструкции и Развития
Вернуть из тени забвения
Муфаса и Киара подрастают в Караганде
Супердворники спешат на помощь
Этап выдвижения завершился
Завершается долгострой
Неравный обед
На бразильском татами
Наше наследие стало мировым достоянием
Дан старт строительству автострады
Через счета дропперов в Казахстане прошло более 112 млрд теңге
В Астане состоялся творческий вечер Бауыржана Макаева
Мировой финал в Казахстане
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
Стеклянные стены и ракетки без струн
Вопросы к ФИФА и дубль Холанда
Какая рыба водится в системе Е-fish?
В Военном институте Сухопутных войск готовят специалистов по FPV-дронам
Разъяснение Конституционного Суда имеет сугубо нормативно-правовой характер - Карин
Деньги – почте, газеты – в никуда
Предлагал взятку следователю: директора предприятия задержали в области Ұлытау
Доступ к сырью плюс преференции СЭЗ
Человек опередил ИИ
Эксперт оценил партийные списки на выборах в Курултай
Доверие как фундамент легитимности
Креативно о ценностях
18 медалей из Паттайи
Теннисистка Жибек Куламбаева поборется за выход в четвертьфинал турнира в Нидерландах
Символы времени и традиций
Аномальная жара накроет Казахстан
Крупнейший крытый аквапарк строится в Костанае
Должников пора призвать к ответу
Димаша Кудайбергена встретили в акимате Актюбинской области
Новые села на карте газоснабжения
Когда спадет жара в Казахстане
В Казахстане обновили еще три железнодорожных вокзала
Новый этап изучения Улуса Джучи
Закон Республики Казахстан Об амнистии в связи с принятием новой Конституции Республики Казахстан
Кассира осудили за мошенничество с билетами в Таразе
Плюс один новый завод в Казахстане
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам науки, наукоемких территорий, социального обеспечения, образования, здравоохранения    и    воинской    службы
Старые шины получают вторую жизнь: как в Темиртау перерабатывают отходы
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам цифровизации, защиты персональных данных, дорожного движения и регулирования передовых технологий на транспорте
Казахстанский художник победил на старейшем арт-фестивале Италии
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования правового положения военнослужащих, обороны и воинской службы
Закон Республики Казахстан О психологической деятельности
Казахмыс реализует масштабную программу модернизации Жезказганской площадки
Гвардейцы оригинально поздравили Геннадия Головкина с включением в Международный зал славы бокса
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам газоснабжения и электроэнергетики

Читайте также

Казахстанцам станет проще получать информацию о своем стату…
В Казахстане доноров крови будут поощрять наградами
В Алматы ранняя диагностика помогла выявить 215 случаев рака
Минздрав ужесточает требования к рекламе медицинских услуг

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]