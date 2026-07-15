Скрининг болезней сердца усиливают в Казахстане

Фото: пресс-служба Минздрава

В Казахстане в рамках скрининга на ранее выявление артериальной гипертонии и ишемической болезни сердца в 2025 году обследовано 1,7 млн человек. При этом у более 114 тыс. пациентов заболевания системы кровообращения (БСК) были выявлены на ранних стадиях, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Минздрава

Как уточняется, из числа выявленных у 99 тыс. пациентов диагностирована артериальная гипертония (87%), у 15 тыс. пациентов - ишемическая болезнь сердца (13%).

С 2025 года программа скрининга дополнена современными высокочувствительными методами диагностики, что позволяет повысить выявляемость заболеваний и начать лечение еще раньше.

Сегодня под динамическим наблюдением находятся около 1,9 млн пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Регулярное наблюдение, контроль факторов риска и обеспечение необходимыми лекарственными препаратами помогают значительно снизить вероятность тяжелых последствий.

По данным Всемирной организации здравоохранения, болезни системы кровообращения остаются ведущей причиной смерти в мире, ежегодно унося около 19,8 млн жизней, что составляет примерно 32% всех случаев смерти, добавили в министерстве.