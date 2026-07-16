Во Франции приняли закон об эвтаназии

Здравоохранение,Европа
Айман Аманжолова
корреспондент

Национальное собрание Франции после многолетних споров проголосовало за закон о помощи в добровольном уходе из жизни. Процедура получения такой помощи в законе обставлена строгими условиями

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

За новый закон проголосовал 291 депутат нижней палаты французского парламента, против — 241. До этого закон трижды отклоняла верхняя палата парламента, Сенат, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на ВВС

Премьер-министр Себастьен Лекорню отправит отдельные статьи закона на рассмотрение Конституционного совета Франции, и только после одобрения совета закон вступит в силу.

Документ даст право просить об эвтаназии совершеннолетним французам, страдающим от тяжелых и неизлечимых болезней на последних стадиях, при этом болезни должны причинять им постоянные и невыносимые физические или психологические страдания.

Такой пациент сможет «добровольно выразить свое намерение» покончить с жизнью, сообщив об этом врачам, а те должны будут, проведя консультации, принять решение в течение 15 дней.

Затем пациенту будет дано дополнительно два дня на размышления, а затем он сам должен будет сделать себе смертельную инъекцию. Если он физически не может это сделать, тогда укол сделает врач или медсестра.

Окончательное решение пациента в день процедуры должен будет засвидетельствовать его лечащий врач.

В некоторых странах Европы, а именно в Испании, Нидерландах и Бельгии, эвтаназия неизлечимо больных уже легализована.

В Германии и Италии медицинская помощь в добровольном уходе из жизни декриминализована, но еще не легализована.

В Британии, как и во Франции, споры о добровольном уходе из жизни идут уже много лет. Проект закона о ней Парламент, как ожидается, заново рассмотрит этой осенью.

Во Франции против закона выступают, в частности, католическая церковь и часть медиков. Нижняя палата, Национальная ассамблея, проголосовала за него теперь уже четыре раза, а верхняя, Сенат, где большинство имеют правые партии, три раза отклоняла его.

При этом результаты опросов показывают, что уверенное большинство французов — за то, чтобы дать смертельно больным право выбора между паллиативным лечением и добровольным уходом из жизни.

Перед голосованием в парламенте премьер-министр Лекорню сообщил, что отдаст некоторые статьи закона на рассмотрение Конституционного совета — органа, следящего за соответствием законов Конституции Французской Республики.

Президент Франции Эмманюэль Макрон поддерживает закон, но его премьер-министр относится к этой идее с осторожностью.  

 

#Франция #закон #эвтаназия

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