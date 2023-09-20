Как отметят День труда в Казахстане

Культура и общество
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

В этом году праздник выпадает на 24 сентября.

Фото: Kazpravda.kz

Первый вице-министр труда и социальной защиты населения РК Акмади Сарбасов рассказал о ходе подготовки к празднованию Дня труда, который, начиная с 2013 года, ежегодно отмечается в Казахстане каждое последнее воскресенье сентября, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МТСЗН РК.

Сарбасов отметил, что более 100 государств мира отмечают День труда, а в ряде стран, таких как Новая Зеландия, Япония, Китай, Россия, Беларусь этот праздник имеет статус государственного.

По его словам, в преддверии праздника будут проведены следующие мероприятия:

- запуск серии документальных фильмов, тематических программ, рубрик, передач о людях труда и представителях разных профессий;

- выпуск информационных материалов, роликов, сюжетов по популяризации и продвижению «Человека труда» (людей рабочих профессий и др.) для широкого тиражирования в социальных сетях;

- проведение телемарафона «Адал азамат – Адал еңбек» с прямым подключением всех регионов;

- проведение онлайн лекций, классных часов, студенческих дебатов на тему «Мой успех – мой результат» во всех организациях образования;

- запуск серий фотовыставок «Галерея труда» в том числе с использованием средств визуальной рекламы, наружных конструкций и т.д.;

- проведение спортивных фестивалей ко Дню труда под девизом «Мой успех – мой результат» и др.

«В рамках празднования Дня труда мы ежегодно проводим республиканский конкурс «Еңбек жолы», который направлен на стимулирование производительного труда, популяризацию рабочих профессий среди молодежи и укрепление многолетних традиций рабочих династий»,– добавил Акмади Сарбасов.

Конкурс проводится ежегодно в два этапа – на региональном и республиканском уровнях по трем номинациям: «Лучшая трудовая династия» – выбирается самая многочисленная династия с самым продолжительным трудовым стажем, имеющая наибольшее количество наград; «Лучший наставник работающей молодежи» – выбирается самый высокоэффективный наставник со стажем работы не менее 20 лет; «Лучший молодой работник производства» – выбирается самый активный и трудолюбивый работник производства со стажем работы не более 5 лет.

«В этом году местными исполнительными органами принята 591 заявка для участия в конкурсе. По номинации «Лучшая трудовая династия» – 143 заявки, по номинации «Лучший наставник работающей молодежи» – 215 заявок, по номинации «Лучший молодой работник производства» – 233 заявки», – сообщил Акмади Сарбасов.

Он также отметил, что победители регионального этапа конкурса определяются комиссиями под председательством заместителей акимов областей и городов республиканского значения и будут торжественно награждены. Обладатели первых мест получают право участвовать в республиканском этапе конкурса.

«Победителей республиканского этапа конкурса будет определять комиссия при Министерстве труда и социальной защиты населения, в состав которой вошли представители ведомства, депутаты Парламента, социальные партнеры, представители НПП «Атамекен» и РГУ «Қоғамдық келісім» Министерства информации и общественного развития РК», – проинформировал вице-министр.

Лауреаты конкурса «Еңбек жолы» будут объявлены на торжественной церемонии, которая состоится в рамках форума, посвященного Дню труда, 22 сентября в отеле Hilton Astana. Победителям будут вручены денежные сертификаты и памятные подарки.

#праздник #мероприятия #День труда

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