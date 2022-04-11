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Как проводится контрольная проверка войск в новом формате в Казахстане – интервью

В соответствии с поручениями Верховного главнокомандующего в Вооруженных силах Казахстана в новом формате проводится контрольная проверка войск за зимний период обучения.

В чем ее особенность и как проходит данная работа в частях Сил воздушной обороны, рассказал начальник главного штаба - первый заместитель главнокомандующего Силами воздушной обороны Вооруженных сил РК генерал-майор авиации Фазылолла Баденов.

1.  Расскажите пожалуйста, что означает новый формат проведения контрольной проверки в казахстанской армии?

В начале апреля этого года в воинских частях и подразделениях Сил воздушной обороны началась контрольная проверка за зимний период обучения. Отличительной особенностью проверки является применение личным составом полученных навыков и умений при выполнении ими учебно-боевых задач с практическим выходом на учебные полигоны, аэродромы и позиции, где личным составом отрабатываются различные вопросы организации и ведения боя в условиях максимально приближенных боевым.

2. Насколько интенсивна в настоящее время, проводимая боевая подготовка в частях Сил воздушной обороны?

Интенсивность боевой подготовки в частях и подразделениях Сил воздушной обороны ежегодно увеличивается. Например, в Военно-воздушных силах налет за первое полугодие текущего учебного года составил более 4500 часов, что на 10% выше показателей аналогичного периода прошлого года.

В войсках противовоздушной обороны также наблюдается увеличение мероприятий боевой подготовки расчетов зенитных ракетных и радиотехнических подразделений. Значительно увеличилось количество полевых занятий, маневров зенитных ракетных подразделений, а общий навод механиков-водителей на специальной технике достиг 3000 километров.

Стоит также отметить, что учебно-тренировочные полеты в авиационных базах не прекращаются даже в подготовительный период, то есть летный состав выполняет учебно-тренировочные полеты днем и ночью, в простых и сложных метеоусловиях в течение всего года. При этом практически все воинские части и подразделения Сил воздушной обороны несут постоянное боевое дежурство по охране воздушного пространства Республики Казахстан.

Благодаря поддержке руководства страны Силы воздушной обороны ежегодно принимают на вооружение новые летательные аппараты, зенитные ракетные комплексы и радиолокационные станции, что в конечном итоге способствует увеличению боевых возможностей и повышению интенсивности боевой подготовки войск.

3. Какие задачи возложены на Силы  воздушной обороны в ходе учений «Батыл тойтарыс - 2022»?

Силы воздушной обороны в ходе учения осуществляют перевозку войск и грузов, десантирование личного состава, а также прикрытие колонн с военной техникой от средств воздушного и наземного нападения условного противника. Так, летчиками армейской авиации алматинской авиационной базы выполнены полеты по прикрытию с воздуха колонн военной техники на марше ночью. Военно-транспортной авиацией осуществлена переброска военнослужащих, вооружения и специальной техники повышенной проходимости из центральных регионов страны в Мангыстаускую область. Личный состав был доставлен в район проведения учения в установленные сроки, при этом посадка самолетов военно-транспортной авиации производилась на аэродромный участок автомобильной дороги и была осложнена минимальным оснащением специальным навигационным и радиотехническим оборудованием. Летчики достойно выполнили поставленные задачи.

Кроме этого для ведения воздушной разведки к учению привлечены беспилотные летательные аппараты Wing Loong и Skylark.

Также по замыслу учения авиация задействована в проведении разведывательно-поисковых мероприятий, огневой поддержке с воздуха специальных подразделений.

Боевые расчеты войск противовоздушной обороны с момента начала учения переведены на усиленный режим несения службы, осуществляют непрерывный контроль и разведку за воздушным пространством Республики Казахстан.

4. В Туркестанской области проводится компьютерное командно-штабное учение «Региональная безопасность - 2022». Расскажите подробнее о целях, задачах и ожидаемых результатах.

В соответствии с Планом проведения совместных мероприятий объединенной системы ПВО государств-участников СНГ на 2022 год в период с 6 по 13 апреля под руководством главнокомандующего СВО проводится компьютерное командно-штабное учение «Региональная безопасность-2022».

Военные маневры пройдут в два этапа, в ходе которых будут отработаны вопросы подготовки и применения войск противовоздушной обороны в Центрально-Азиатском регионе и Казахстане.  

Учебно-боевые задачи по противодействию условному противнику в воздухе будут выполняться специалистами противовоздушной обороны на автоматизированных рабочих местах, подключенных к общей локальной информационной сети.

Компьютерные командно-штабные учения – перспективное направление совершенствования боевой подготовки военнослужащих многих стран.

Такой метод проведения дает возможность в кратчайшие сроки осуществить моделирование различных вариантов обстановки и применения сил и средств войск ПВО.

5. Есть информация, что планируется проведение заседания Координационного комитета по вопросам противовоздушной обороны государств - участников СНГ. Какие вопросы планируется обсудить?

12 апреля 2022 года в городе Шымкент состоится заседание Координационного Комитета по вопросам противовоздушной обороны при Совете министров обороны государств – участников Содружества Независимых Государств.

В работе Координационного Комитета примут участие делегации министерств обороны Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Республики Узбекистан, а также представители Исполнительного комитета СНГ и Секретариата Совета министров обороны, представители оборонно-промышленного комплекса и организаций в области исследования проблем ПВО и подготовки военных кадров.

В соответствии с повесткой заседания будут рассмотрены вопросы совершенствования объединенной системы противовоздушной обороны и укрепление многостороннего военного сотрудничества.

В ходе заседания будут подведены итоги деятельности Координационного Комитета и его рабочих органов за 2021 год, определены задачи на предстоящий период, рассмотрены вопросы проведения совместных мероприятий оперативной и боевой подготовки войск выделенных в состав объединенной системы ПВО СНГ в 2022 году.

В заключении хотелось бы отметить, что новый формат контрольной проверки с отработкой практических задач в ходе учения, позволит более полно оценить уровень подготовленности войск. А совместные мероприятия в рамках объединенной системы противовоздушной обороны СНГ позволят укрепить взаимодействие в военной сфере между нашими странами в интересах обеспечения национальной и совместной безопасности.

 

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