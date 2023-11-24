Какие фильмы получат госфинансирование

Культура и общество
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Аменова Дана

По результатам питчинга в этом году конкурсный отбор прошли 19 кинопроектов, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz

Данное решение принято на основании положительного заключения Экспертного совета при НАО «ГЦПНК» и рекомендации Межведомственной комиссии по вопросам государственной финансовой поддержки национальных фильмов.

Напомним, что в этом году в питчинге приняли участие 115 картин. В итоге было отобрано 19 заявок, включающие 10 полнометражных игровых, 5 документальных, 2 короткометражных и 2 анимационных фильмов.

Финальный список кинолент, которые получат государственную финансовую поддержку на производство:

Социально-значимые игровые фильмы:
1.    Х/ф «Капитан Байтасов» (АО «Қазақфильм» имени Шакена Айманова)
2.    Х/ф «Шырмауық» (АО «Қазақфильм» имени Шакена Айманова)
3.    Х/ф «ҚҰТ» (ТОО «Фирма Қадам»)
4.    Х/ф «Игроманка» (ТОО «Центр творчества «PROTALENT»)
5.    Х/ф «RESTART: ШЕКСІЗДІККЕ ДЕЙІН» (ТОО «Dala Cinema»)
6.    Х/ф «Qairat» (ТОО «SBA ENTERPRISE»)
7.    Х/ф «Фейковый арман» (ТОО «CentauRus «Rustem Abdrashev production»)
8.    К/ф «Перед рассветом» (ТОО «A Films»)
9.    К/ф «Күн ұясына батқанда» (ТОО «Serper Production»)

Документальные фильмы:
10.    Д/ф «Мы здесь живем» (ИП «Plan B»)
11.    Д/ф «Біздің заманымызға дейін» (ТОО «Фирма Қадам»)
12.    Д/ф «Соңғы парыз» (АО «Қазақфильм» имени Шакена Айманова)
13.    Д/ф «Здравствуй, добрый человек!» (АО «Қазақфильм» имени Шакена Айманова)
14.    Д/ф «Мангистау - край океана Тетис» (ТОО «АРДФИЛЬМ»)

Анимационные фильмы:
15.    А/ф «Алан туралы аңыз» (ТОО «САҚ-дала»)
16.    А/ф «Үміт әр дайым жанымызда» (ИП «SUGUR Film»)

Дебют:
17.    Х/ф «Осенний бриз» (ТОО «Медетфильм»)
18.    Х/ф «ГРАЖДАНЕ КРЫШИ» (ИП «SMAG Production»)

Фильмы совместного производства:
19.    Х/ф «Победителей Видно на Старте» (ТОО «Accidental Films»)

#кино #фильмы #ГЦПНК

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