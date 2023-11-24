Какие фильмы получат госфинансирование

По результатам питчинга в этом году конкурсный отбор прошли 19 кинопроектов, передает Kazpravda.kz
Данное решение принято на основании положительного заключения Экспертного совета при НАО «ГЦПНК» и рекомендации Межведомственной комиссии по вопросам государственной финансовой поддержки национальных фильмов.
Напомним, что в этом году в питчинге приняли участие 115 картин. В итоге было отобрано 19 заявок, включающие 10 полнометражных игровых, 5 документальных, 2 короткометражных и 2 анимационных фильмов.
Финальный список кинолент, которые получат государственную финансовую поддержку на производство:
Социально-значимые игровые фильмы:
1. Х/ф «Капитан Байтасов» (АО «Қазақфильм» имени Шакена Айманова)
2. Х/ф «Шырмауық» (АО «Қазақфильм» имени Шакена Айманова)
3. Х/ф «ҚҰТ» (ТОО «Фирма Қадам»)
4. Х/ф «Игроманка» (ТОО «Центр творчества «PROTALENT»)
5. Х/ф «RESTART: ШЕКСІЗДІККЕ ДЕЙІН» (ТОО «Dala Cinema»)
6. Х/ф «Qairat» (ТОО «SBA ENTERPRISE»)
7. Х/ф «Фейковый арман» (ТОО «CentauRus «Rustem Abdrashev production»)
8. К/ф «Перед рассветом» (ТОО «A Films»)
9. К/ф «Күн ұясына батқанда» (ТОО «Serper Production»)
Документальные фильмы:
10. Д/ф «Мы здесь живем» (ИП «Plan B»)
11. Д/ф «Біздің заманымызға дейін» (ТОО «Фирма Қадам»)
12. Д/ф «Соңғы парыз» (АО «Қазақфильм» имени Шакена Айманова)
13. Д/ф «Здравствуй, добрый человек!» (АО «Қазақфильм» имени Шакена Айманова)
14. Д/ф «Мангистау - край океана Тетис» (ТОО «АРДФИЛЬМ»)
Анимационные фильмы:
15. А/ф «Алан туралы аңыз» (ТОО «САҚ-дала»)
16. А/ф «Үміт әр дайым жанымызда» (ИП «SUGUR Film»)
Дебют:
17. Х/ф «Осенний бриз» (ТОО «Медетфильм»)
18. Х/ф «ГРАЖДАНЕ КРЫШИ» (ИП «SMAG Production»)
Фильмы совместного производства:
19. Х/ф «Победителей Видно на Старте» (ТОО «Accidental Films»)