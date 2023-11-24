Какие фильмы получат госфинансирование

По результатам питчинга в этом году конкурсный отбор прошли 19 кинопроектов, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz

Данное решение принято на основании положительного заключения Экспертного совета при НАО «ГЦПНК» и рекомендации Межведомственной комиссии по вопросам государственной финансовой поддержки национальных фильмов.

Напомним, что в этом году в питчинге приняли участие 115 картин. В итоге было отобрано 19 заявок, включающие 10 полнометражных игровых, 5 документальных, 2 короткометражных и 2 анимационных фильмов.

Финальный список кинолент, которые получат государственную финансовую поддержку на производство:

Социально-значимые игровые фильмы:

1. Х/ф «Капитан Байтасов» (АО «Қазақфильм» имени Шакена Айманова)

2. Х/ф «Шырмауық» (АО «Қазақфильм» имени Шакена Айманова)

3. Х/ф «ҚҰТ» (ТОО «Фирма Қадам»)

4. Х/ф «Игроманка» (ТОО «Центр творчества «PROTALENT»)

5. Х/ф «RESTART: ШЕКСІЗДІККЕ ДЕЙІН» (ТОО «Dala Cinema»)

6. Х/ф «Qairat» (ТОО «SBA ENTERPRISE»)

7. Х/ф «Фейковый арман» (ТОО «CentauRus «Rustem Abdrashev production»)

8. К/ф «Перед рассветом» (ТОО «A Films»)

9. К/ф «Күн ұясына батқанда» (ТОО «Serper Production»)

Документальные фильмы:

10. Д/ф «Мы здесь живем» (ИП «Plan B»)

11. Д/ф «Біздің заманымызға дейін» (ТОО «Фирма Қадам»)

12. Д/ф «Соңғы парыз» (АО «Қазақфильм» имени Шакена Айманова)

13. Д/ф «Здравствуй, добрый человек!» (АО «Қазақфильм» имени Шакена Айманова)

14. Д/ф «Мангистау - край океана Тетис» (ТОО «АРДФИЛЬМ»)

Анимационные фильмы:

15. А/ф «Алан туралы аңыз» (ТОО «САҚ-дала»)

16. А/ф «Үміт әр дайым жанымызда» (ИП «SUGUR Film»)

Дебют:

17. Х/ф «Осенний бриз» (ТОО «Медетфильм»)

18. Х/ф «ГРАЖДАНЕ КРЫШИ» (ИП «SMAG Production»)

Фильмы совместного производства:

19. Х/ф «Победителей Видно на Старте» (ТОО «Accidental Films»)