Какие проблемы испытывает казахстанская нефтянка и как можно от них избавиться?

Какие проблемы испытывает нефтянка сейчас и как можно от них избавиться? Об этом мы беседуем с Валерием Джунусовым, посвятившим сфере нефтепереработки свыше 30 лет и знающего отрасль, что называется, от А до Я.
– Если оценивать ситуацию в нефтедобывающей промышленности Казахстана, то, отмечая ее рекордные показатели в последние годы, все же приходится констатировать, что основные объемы и темпы прироста добычи достигаются за счет трех мегапроектов: Тенгиза, Карачаганака и Кашагана,– считает Валерий Джунусов. – Остальная часть отрасли, несмотря на большие перспективы, переживает период стагнации.
Новый Кодекс РК «О недрах и недропользовании», несмотря на возлагавшиеся на него надежды, не только не решил накопившихся проблем, но, более того, официально узаконил многие из них.